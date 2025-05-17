ارتفاع إيرادات الصناعة الرقمية في الصين 9.4% في الربع الأول

حققت الصناعة الرقمية في الصين إيرادات بلغت 8.5 تريليون يوان (حوالي 1.18 تريليون دولار أمريكي) في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 9.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات يوم أمس الجمعة، أن معدل النمو جاء أعلى بـ 4.4 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات في مجال الصناعات التحويلية بنسبة 10.4%، بينما ارتفعت الإيرادات الرقمية في الخدمة بنسبة 8.2%.

وقالت الوزارة في شهر أبريل الماضي إن عدد محطات اتصالات الجيل الخامس "5 جي" في الصين تجاوز 4.39 مليون محطة بحلول نهاية شهر مارس الماضي، مع وصول معدل انتشار المستخدمين إلى 75.9%.

وسجلت القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الرقمي أداء ثابتا، حيث حققت صناعة البرمجيات إيرادات بلغت 3.1 تريليون يوان، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 10.6%.

وتتمسك الصين بتطوير التكنولوجيا الرقمية لتحويل وتطوير صناعاتها التقليدية.

وبحسب تقرير عمل الحكومة للعام الجاري، ستقوم الصين "بتسريع وتيرة رقمنة التصنيع، وتعزيز عدد من مقدمي الخدمات من ذوي الخبرة الصناعية والمعرفة الرقمية، وتعزيز الدعم للتحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

كما تدفع الصين مبادرة "الذكاء الاصطناعي بلس" التي تدعو إلى بذل جهود جماعية للجمع الفعال بين التكنولوجيات الرقمية وقوة التصنيع والسوق في البلاد.