طراز «نويه كلاسه» يدخل مرحلة الإنتاج التجاري

أعلنت شركة «بي إم دبليو» عن دخول طراز Neue Klasse «نويه كلاسه» مرحلة الإنتاج التجاري. وسيتم إنتاج الطراز الأول من هذه الفئة في مصنع المجموعة الذي تم بناؤه حديثاً في مدينة ديبرسين المجرية. وستكون BMW iX3 50 xDrive أول نسخة من سيارة الأنشطة الرياضية الكهربائية كلياً التي يتم إنتاجها اعتباراً من خريف 2025.

وقال أوليفر تسيبسه، رئيس مجلس إدارة «بي إم دبليو أيه جي»: تعتبر فئة «نويه كلاسه» أكبر مشروع لنا يركز على المستقبل ويشكّل قفزة نوعية لناحية التقنيات وتجربة القيادة والتصميم. فكل شيء فيها يكاد أن يكون جديداً، إلا أنها تحافظ أكثر من أي وقت مضى على جوهر علامة «بي إم دبليو». ولا بد من التنويه هنا بأنّ كامل مجموعة منتجاتنا ستستفيد من الابتكارات التي تقدمها «نويه كلاسه» أياً كانت تقنية نظام الدفع المستخدمة فيها. فما بدأ كرؤية جريئة تحوّل إلى واقع ملموس من خلال BMW iX3، طراز «نويه كلاسه» الأول الذي يدخل مرحلة الإنتاج المتسلسل. فنحن لا نطرح فحسب الجيل القادم من إحدى أنجح سياراتنا الكهربائية كلياً، بل نستهلّ معها عصراً جديداً.