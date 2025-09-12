«ايلسين» تكشف عن «إيميرج ريزيدنسز»

أعلنت شركة ايلسين للتطويرالعقاري عن إطلاق أحدث مشاريعها «إيميرج ريزيدنسز»، وهو مشروع مستدام وهادف يضم 78 وحدة في الميدان، دبي.

ويأتي هذا الإطلاق بعد النجاح اللافت الذي حققه مشروع «إسمي بيتش ريزيدنسز» في جزر دبي، الذي طرح مطلع العام الجاري.

في صميم المشروع، يبرز «نادي لونجيفتي» وهو أول مركز بعلامة تجارية تطلقه «ايلسين»، ليكون بمثابة ملاذ صحي لا يقدم الرفاهية كخدمة، بل كأسلوب حياة. كما تطلق «ايلسين للتطوير العقاري» مجموعة «ويل بينغ» المحدودة، المؤلفة من 11 وحدة فاخرة.

وقال مسعود نسيب، الشريك المؤسس لشركة ايلسين: «يسعدنا أن نرحب بـ «إيميرج» كأحدث إضافة إلى عائلة ايلسين. هذا المشروع يجسد قيمنا الجوهرية، ويستجيب لما يبحث عنه الناس فعلاً في يومنا هذا: السلام الداخلي، الصحة الشاملة، وأسلوب حياة يقدر التوازن والوعي».