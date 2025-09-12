انطلاق معرض «آيريس 2025» في أبوظبي

يسلط مؤتمر الاستثمار الدولي المنعقد ضمن النسخة 14 لمعرض «آيريس 2025»، الذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) 12 - 14 سبتمبر 2025، بمشاركة أكثر من 35 عارضاً الضوء على سوق العقارات المتنامي في أبوظبي ودولة الإمارات، يمثل هذا الحدث، الذي من المتوقع أن يستقبل أكثر من 2.000 مستثمر، منصة بارزة لتسليط الضوء على التوسعات الجديدة.

وضمن إطار مشاركتها في فعاليات المعرض تسلط «أوبجكت ون»، الضوء على مشاريعها الحالية ومشاريعها المقبلة وفلسفتها التصميمية التي ترسي معايير جديدة للسوق.

وينضم إسماعيل غاسانوف، رئيس تطوير الأعمال في «أوبجكت ون»، إلى حلقات نقاشية لمشاركة رؤية الشركة حول فرص الاستثمار المتاحة للأجانب، وأهمية الاستدامة والتصميم المدروس في خلق قيمة طويلة الأجل للمجتمعات والمستثمرين ككل.

هذا وستطلق «أوبجكت ون» أول معرض مبيعات لها في أبوظبي، ما يشكل منصة مثالية توفر مركزاً رئيسياً يسهل الوصول إليه للمستثمرين والوسطاء ومشتري المنازل في سوق أبوظبي العقاري الذي يشهد نمواً قياسياً على الطلب في عام 2025. وفقاً لبيانات أبوظبي للعقارات، سجلت الإمارة 25.3 مليار درهم إماراتي في التصرفات العقارية في الربع الأول وحده، بزيادة قدرها 34.5% على أساس سنوي.

وقالت تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة «أوبجكت ون»: «تشهد العاصمة أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، نمواً استثنائياً في المشهد العقاري. بفضل اقتصادها المستقر، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وبفضل أدائنا القوي في دبي، تتمتع «أوبجكت ون» بمكانة متميزة لتقديم مشاريع توازن بين الحياة المجتمعية، والتصميم المتميز، وتعزيز قيمة الاستثمار، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا ومستثمرينا في معرض «آيريس 2025» لعرض محفظتنا المتنامية».

ومع أكثر من 17 مشروعاً قيد التنفيذ منذ تأسيسها، تجمع «أوبجكت ون» بين التفكير القائم على التصميم والممارسات المستدامة لتقديم مشاريع عقارية تعطي الأولوية للراحة والرفاهية والمجتمع والقيمة المستدامة. تشمل محفظة الشركة مشاريع بارزة في قرية جميرا الدائرية، وجميرا جاردن سيتي، والفرجان، ومدينة دبي الرياضية، ومجمع دبي لاند ريزيدنس. في النصف الأول من عام 2025، سجلت الشركة نمواً بنسبة 188% في قيمة المبيعات وزيادة بنسبة 157% في حجم التصرفات العقارية مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وخطط تطوير تتجاوز مساحتها 4.5 ملايين قدم مربع. هذا ومن المقرر أن يصبح مشروع «ألتا فيو»، أحدث مشروع للشركة في دبي، أحد أطول الأبراج في قرية جميرا الدائرية.