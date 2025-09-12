إي اف چي هيرميس مستشار إدراج أوراسكوم في أبوظبي

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لشركة أوراسكوم للإنشاءات في إدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقد بدأ تداول أسهم أوراسكوم للإنشاءات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة سوقية بلغت 905 ملايين دولار.

سيبقى الإدراج الثانوي للشركة في البورصة المصرية دون أي تغيير.

في هذا الصدد، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلاً: «تفخر إي اف چي هيرميس بشراكتها مع أوراسكوم للإنشاءات لتقديم الاستشارات في هذه العملية، التي ستسهم في توسيع قاعدة مستثمري الشركة وتعزيز حضورها على مستوى المنطقة. ومنذ بداية العام، عملت إي اف چي هيرميس على 6 صفقات دمج واستحواذ، و8 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات في أسواق رأس المال في المنطقة».