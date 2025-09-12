استكمال أعمال البنية التحتية لمشروع «راك سنترال» في رأس الخيمة

أعلنت شركة «مرجان»، عن استكمال أعمال البنية التحتية في مشروع «راك سنترال» في رأس الخيمة، وجهتها التجارية متعددة الاستخدامات المرتقبة في الإمارة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تعيين مجموعة «أليك» العاملة في قطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط مقاولاً رئيسياً لمجمع المكاتب الرئيسي ضمن المشروع، ما يمثل محطة أساسية في مسار تطوير مركز الأعمال الجديد في رأس الخيمة، والذي يجمع بين مفاهيم العمل والسكن والترفيه، تماشياً مع «رؤية رأس الخيمة 2030».

ويقوم مشروع «راك سنترال» على مساحة 3.1 ملايين قدم مربع من الأراضي ذات الموقع الاستراتيجي، حيث ستبلغ المساحة الطابقية الإجمالية 8.37 ملايين قدم مربع.

ومع استكمال البنية التحتية، من المقرر أن تبدأ شركات التطوير المشاركة تنفيذ مشاريعها التجارية والسكنية ومرافق التجزئة والضيافة، على أن يكتمل مجمع «راك سنترال» الرئيسي للمكاتب خلال الربع الأول من عام 2027.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «يشكل استكمال أعمال البنية التحتية وانضمام شركات مقاولات عالمية محطة مفصلية في تقدم مشروع «راك سنترال»، الذي انتقل الآن إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. ويؤكد دخول عدد من كبار المطورين العقاريين التزامنا بتطوير وجهة عالمية تجمع بين الأعمال ونمط الحياة والسياحة، بما يعزز مكانة رأس الخيمة خياراً مفضلاً لدى العائلات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم».

صمم مشروع «راك سنترال» ليكون المركز التجاري الحيوي لإمارة رأس الخيمة، ضمن مخطط عمراني دقيق يوفر مقومات استثمارية نادرة تشمل التملك الأجنبي الكامل، والضرائب المنخفضة، والعوائد الاستثمارية المرتفعة. كما يعزز الموقع الاستراتيجي للمشروع وتصميمه الذكي مكانته واحداً من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.