هل اقتربت "فقاعة" البتكوين والعملات الرقمية؟



وصلت عملة البتكوين والعملات الرقمية إلى مراكز متقدمة في الأسواق العالمية وازدهرت بصورة «مخيفة»، حيث بلغت القيمة السوقية للبتكوين 2.31 تريليون دولار أمريكي، في موازاة الدعم الذي توجهه عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعملات المشفرة. لكن المخاوف تتزايد من اقتراب العملات الرقمية من فقاعة مدمرة لأن النجاح الصاروخي دائماً ما يعقبه انفجار وشيك، وهي المخاوف ذاتها التي سادت أروقة الذكاء الاصطناعي في الأشهر الماضية من فقاعة مدمرة.



أسباب منطقية

ومن العوامل التي تجعل الخبراء والمختصين يتخوفون من فقاعة عالمية أو انهيار وشيك القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات الرقمية. فعندما ترتفع أسعار الفائدة، يميل المستثمرون إلى سحب رؤوس أموالهم من الأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات الرقمية والتوجه نحو أصول أكثر أماناً.



التصفية الإجبارية (liquidations)

وبات سوق العملات الرقمية يعتمد بشكل كبير على المضاربة، وأي أخبار سلبية أو تغيير في معنويات المستثمرين يمكن أن يؤدي إلى عمليات بيع واسعة النطاق. كما أن عمليات التصفية الإجبارية (liquidations) للمراكز المفتوحة برافعة مالية عالية يمكن أن تزيد من حدة الهبوط.

ولا يزال هناك عدم وضوح بشأن كيفية تنظيم العملات الرقمية على مستوى الحكومات والبنوك المركزية حول العالم. أي أخبار عن قوانين جديدة أو حظر محتمل يمكن أن تثير قلق المستثمرين وتؤدي إلى عمليات بيع سريعة. بجانب انهيار شركات كبرى أو منصات تداول مثل ما حدث مع منصة FTX، يمكن أن يزعزع ثقة المستثمرين في السوق بأكمله ويؤدي إلى انهيار العملات وبداية فقاعة مزعجة.



العوامل التي تؤثر على قيمة البتكوين

وبحسب ذا اكيونمك تايمز فإن سعر البتكوين مدفوع بالطلب، والتبني المؤسسي، ودورات التنصيف، والوضوح التنظيمي. أحداث مثل الموافقة على صناديق بتكوين المتداولة الفورية الأمريكية في عام 2024 دفعت السعر إلى ما يزيد على 70 ألف دولار، بينما رفعه التبني العالمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 123 ألف دولار في يوليو 2025.

لكن التقلبات لا تزال قائمة. تشمل الانهيارات السابقة تراجع إيلون ماسك عن دفع مدفوعات تسلا، وانهيارات منصات تداول مثل FTX. تسببت هذه الانهيارات في انخفاضات كبيرة في الأسعار، ما يبرز كيف يمكن للصدمات الخارجية أن تؤدي إلى انخفاضات.



نهيار البتكوين وتأثيره على العملات المشفرة الأخرى

إذا انهار سعر البتكوين، فمن المرجح أن تتبعه العملات البديلة مثل إيثريوم وسولانا وبينانس كوين. يحدد البتكوين الاتجاه العام للسوق. سيؤدي الانهيار إلى عمليات بيع بدافع الذعر، وإفلاس منصات التداول، وتصفية في قطاع التمويل اللا مركزي (DeFi). سيواجه معدنو البتكوين، ومنصات التداول، وشركات الإقراض إغلاقاً، ما سيؤدي إلى تسريحات واسعة النطاق للعمالة. سيؤدي الانهيار أيضاً إلى محو المنتجات المالية المدعومة بالعملات المشفرة، ما يؤدي إلى «شتاء العملات المشفرة» طويل الأمد.



كيف تنجو من انهيار البتكوين؟

ينصح المستثمرون باستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر، بما في ذلك التنويع وأوامر وقف الخسارة. فالاعتماد على أصل واحد متقلب يزيد من التعرض للخسائر. وتساعد المحفظة المتوازنة على موازنة المخاطر في الأسواق المضطربة. كما أن سيكولوجية الاستثمار مهمة. يجب على المستثمرين تجنب الذعر، والتحلي بالمرونة، وتعديل استراتيجياتهم بما يتناسب مع ظروف السوق. ويعتمد النجاح طويل الأمد في سوق العملات المشفرة على الانضباط والتنويع وإدارة المخاطر.