أبوظبي تحتضن أول برنامج تنفيذي لكبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي إقليمياً

أعلنت أكاديمية الذكاء الاصطناعي التي تُعد مركزاً إقليمياً لتأهيل القادة والمسؤولين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي، عن فتح باب التقديم المبكر لبرنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO). وقد تم الكشف عن الأكاديمية لأول مرة خلال قمة Machines Can See 2025.

ويُعد هذا البرنامج التنفيذي الأول من نوعه في المنطقة، حيث يهدف إلى تمكين كبار التنفيذيين وصناع القرار من الرؤية والخبرة اللازمة لقيادة الموجة القادمة من تحول الذكاء الاصطناعي.

وتشير أحدث الأبحاث إلى أن 69% من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى قيادة ماهرة في هذا المجال.

وتم إطلاق البرنامج التنفيذي في إطار التعاون الاستراتيجي بين كلية أبوظبي للإدارة (ADSM) وأكاديمية بولينوم للذكاء الاصطناعي، ما يعزز التزام دولة الإمارات بتشكيل قيادة مستقبلية جاهزة لمواكبة التحول الرقمي، باعتبارها مركزاً عالمياً لتبني وتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يسهم البرنامج في دعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي الذي من المتوقع أن يضيف أكثر من 96 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2031، ما يجعله عنصراً رئيساً لتعزيز الأثر الاقتصادي الوطني.

تعمل أكاديمية الذكاء الاصطناعي على توظيف خبرات إنفيديا NVIDIA وتقنياتها المتقدمة في عدد من البرامج المختارة، دعماً لمهمتها الرامية إلى تسريع جاهزية الذكاء الاصطناعي وتعزيز تطبيقاته العملية على نطاق واسع في المنطقة.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج التنفيذي المكثف، الذي يستمر أسبوعين، في يوم 16 نوفمبر 2025 ويتكون المنهاج من عشر وحدات متقدمة تغطي مجالات هندسة أنظمة الذكاء الاصطناعي، النشر، الحوكمة، الأخلاقيات والسياسات، مع التركيز بشكل كبير على التطبيقات العملية من خلال حصص مكثفة ومختبرات عملية حضورية مع زيارات ميدانية، تعزز المنتسبين لاكتساب الأدوات اللازمة لقيادة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي متعددة الوظائف وصياغة أجندات الابتكار في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيحظى المنتسبون أيضاً بفرصة الانضمام إلى وحدة دولية اختيارية لمدة خمسة أيام في أوروبا أو الولايات المتحدة كامتداد للبرنامج الرئيس، ما يوسع آفاقهم ويعزز اطلاعهم على أبرز منظومات الابتكار العالمية.

وقال الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة: «في ظل التطور السريع الذي يشهده عالم الذكاء الاصطناعي اليوم، تُعد القيادة الاستشرافية والاستراتيجية أمراً بالغ الأهمية لاستثمار الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا بشكل مسؤول يلبي احتياجات الشركات والمجتمع على حد سواء». وأضاف: «يُزود هذا البرنامج التنفيذي كبار القادة بالرؤية الاستراتيجية، الأسس الأخلاقية والمهارات العملية اللازمة لتمكينهم من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للتميز التكنولوجي».

وأكد أليكساندر خانين، مؤسس مجموعة بولينوم، التركيز العملي وأهميته للقطاع الصناعي، قائلاً: «ما يميز هذا البرنامج التنفيذي هو أنه صُمم من قِبل خبراء عالميين طبّقوا الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ويؤهلون الآن قادة آخرين على القيام بالمثل». وأضاف: «سيغادر المنتسبون وبحوزتهم استراتيجيات جاهزة للتنفيذ، وإمكانية وصول مباشرة إلى شبكة عالمية من رواد تحول الذكاء الاصطناعي».