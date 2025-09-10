«الاتحاد للماء والكهرباء» و«مصرف عجمان» يوقعان اتفاقية لدعم التنمية الوطنية

وقّعت «الاتحاد للماء والكهرباء»، اتفاقية استراتيجية مع مصرف عجمان بهدف تعزيز التعاون بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعكس هذه الاتفاقية التزام «الاتحاد للماء والكهرباء» بتنفيذ خططها التنموية طويلة الأمد، مع التركيز على تعزيز مرونة البنية التحتية، وترسيخ الاستدامة، وضمان كفاءة تنفيذ المشاريع الحيوية.

وشهد مراسم التوقيع كل من المهندس يوسف أحمد العلي، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للماء والكهرباء»، ومصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، بحضور عدد من كبار المسؤولين من المؤسستين.

وقال المهندس يوسف أحمد العلي: «يمثّل التعاون مع مصرف عجمان خطوة استراتيجية تواكب مهمتنا في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية في إمارات الشمال. ومن خلال توحيد الرؤية المالية مع الكفاءة التشغيلية، نعزز قدرتنا على تقديم خدمات مستدامة وجاهزة لمتطلبات المستقبل، بما يلبي تطلعات المجتمعات التي نخدمها».

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أطر تمويل مبتكرة تسهم في إنجاز المشاريع الاستراتيجية في توقيتاتها المحددة، مع التأكيد على التزام الطرفين بالمرونة المؤسسية، والتميّز التشغيلي، والنمو المستدام.

من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي: «تجسّد شراكتنا مع «الاتحاد للماء والكهرباء» أهمية التوافق بين المؤسسات الوطنية التي تعمل ضمن رؤية موحدة. وفي مصرف عجمان، نؤمن بدورنا في تمكين البنية التحتية التي تدعم مسيرة التنمية طويلة الأمد في الدولة، وتوفّر قيمة مستدامة للمجتمع، وتُرسي الأسس لمستقبل الأجيال القادمة».

وتسلّط هذه الاتفاقية الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الاستراتيجية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الدولة.