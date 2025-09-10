«الهلال للمشاريع» تشارك في تمويل بـ 50 مليون دولار لـ «فليبسبيس»

أعلنت الهلال للمشاريع الاستثمارية، عن مشاركتها في جولة تمويل «ج»، حصدت خمسين مليون دولار لصالح شركة «فليبسبيس» التكنولوجية، في مجال التصميم الداخلي وأعمال الإنشاءات للمساحات التجارية في الهند والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت غادة عبد القادر النائبة الأولى لرئيس الهلال للمشاريع الاستثمارية: «في الهلال للمشاريع الاستثمارية، نحرص على بناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات الطموحة، التي تستفيد من التحولات العالمية الكبرى، وتوظفها في تحسين القطاعات وتنمية المستقبل. وتجسّد «فليبسبيس» هذا النهج، بفضل نجاحها في التوسع المربح بالهند والولايات المتحدة، واعتمادها تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في تطوير قطاع تقليدي».

وتتبنّى الهلال للمشاريع الاستثمارية، استراتيجيةً تقوم على الاستثمار الطويل الأجل، لاغتنام أبرز فرص النمو في قطاعات حيوية، تشمل الاستهلاك والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات المالية. ومن خلال الاستثمارات المباشرة وتخصيصات الصناديق الاستثمارية، وبمبالغ تتراوح عادة بين 75 و200 مليون درهم لكل صفقة، تركّز الهلال للمشاريع الاستثمارية على امتلاك حصص أقلية مؤثرة، تسهم في دعم النمو وتسريعه، عبر التوجيه الاستراتيجي والحَوْكمة الصارمة، والاستفادة من شبكتها العالمية الواسعة. وتحرص كذلك على مواءمة جميع استثماراتها مع ركائز الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بشركة الهلال للمشاريع، ومع التزاماتها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال كونال شارما المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «فليبسبيس»: «هذا الاستثمار لا يقتصر على كونه دعماً مالياً، بل هو تأكيدٌ واضحٌ على قوة مسارنا. وتعكِس ثقة الهلال للمشاريع الاستثمارية إيمان السوق بمتانة نموذجنا القائم على التكنولوجيا، والذي يعيد تعريف تجربة العملاء في التصميم الداخلي وأعمال الإنشاءات. نحن نؤمن بالتوسع الذي يجمع بين السرعة والاستدامة، من خلال نهج تشغيلي مبتكر ومدعوم بالتكنولوجيا وقابل للتكرار، يوازن بين الابتكار والانضباط التشغيلي والمالي».

يعكس هذا الاستثمار تنامي الثقة في المشاريع التكنولوجية المبنية على كفاءة رأس المال، ويؤكد مكانة محور آسيا–الإمارات–الولايات المتحدة، كممر رئيس لتدفقات التكنولوجيا والاستثمار. وفي ظل تركيز الحكومات والمستثمرين في هذه المناطق على الابتكار والتحول الرقمي، تجد شركات مثل «فليبسبيس» نفسها في موقع متقدم، يتيح لها التوسع بمسؤولية، وبقدرة تنافسية على الساحة العالمية.