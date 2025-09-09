أنسارادا: ارتفاع نشاط الصفقات والتعاملات العابرة للحدود في الربع الثاني

أعلنت «أنسارادا»، الشركة العالمية في تكنولوجيا غرف البيانات الافتراضية (VDR)، عن توسع أعمالها في الشرق الأوسط، من خلال طرح أدواتٍ متقدمة لعقد الصفقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار دعم التحول الاقتصادي التاريخي الذي تشهده المنطقة.

وكشف تحليل «أنسارادا» للسوق تسجيل الإمارات العربية المتحدة 24 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025. وشهدت قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا نشاطاً ملحوظاً، بما يعكس ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وداعم رئيس لزيادة الاستثمارات العابرة للحدود.

وتتمتع «أنسارادا» بتواجد راسخ في المنطقة من خلال العمل مع شركات ومستشارين وهيئات حكومية وصناديق سيادية في المنطقة، بما في ذلك إحدى أبرز شركات الطاقة. وبفضل امتلاكها القدرة على تخزين البيانات محلياً منذ عام 2018، تتمتع «أنسارادا» بمكانة فريدة تُمكّنها من تقديم دعم أسرع وأكثر تحصيصاً لصانعي الصفقات الذين يتعاملون مع معاملات معقّدة وعالية المخاطر.

وقال جاستن سميث، المدير الإداري لشركة «أنسارادا»: «تخوض دولة الإمارات أحد أكثر التحولات الاقتصادية طموحاً في التاريخ، ويحتاج صانعو الصفقات في هذه الآونة إلى تكنولوجيا قادرة على مواكبة هذا الطموح. ومن خلال توسيع حضورنا في الدولة، فإننا لا نُقدّم دعماً أسرع وخاصاً بالسوق المحلّي فحسب، بل نُزوّد الشركات والمستشارين بالأدوات اللازمة للتحرك بثقة، وجذب رؤوس الأموال الدولية، ودعم أجندة النمو الإقليمي. يتمثّل دورنا في توفير البنية التحتية اللازمة لاتخاذ قرارات واثقة في سوق يُعيد صياغة مستقبل الاستثمار».

وأضاف آري ماري، رئيس قسم النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تُبسّط منصتنا المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي إجراءات العناية الواجبة، وتُساعد المستشارين والشركات على اتخاذ قرارات أذكى وأسرع بخصوص الصفقات المُعقّدة. ومع ترسيخ دبي لمكانتها كمركز عالمي للابتكار والمعاملات العابرة للحدود، نفخر بتوفير البنية التحتية التكنولوجية التي تعزز النمو وتدعم الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات».

وتتميّز أنظمة بيانات المعاملات الافتراضية (VDR) من «أنسارادا» بتوفير بيئة آمنة لتخزين البيانات بشكل آمن، إلى جانب توفير رؤى تنبؤية تُساعد صانعي الصفقات على تقديم رؤى تنبؤية للمخاطر والفرص بدقة تصل إلى 97%، علاوة على مراقبة أنماط السلوك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يمنح العملاء ميزات تنافسية إضافية.

واختتم جاستن سميث: «خدمات التخزين المحلي للبيانات في دولة الإمارات تمنح عملاءنا مرونة وراحة بال، دون أي تنازل عن أعلى معايير الأمان والالتزام بالتشريعات الإقليمية، وذلك بدعم من خبرة فريقنا العالمي».

ومع ترسيخ دبي لدورها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي وبوابة إلى منطقة الخليج، تأتي منصة «أنسارادا» الرقمية (VDR) المدعومة بالذكاء الاصطناعي في لحظة محورية. وصُممت المنصة لمساعدة صانعي الصفقات على تجاوز اللوائح المعقدة، وتبسيط المعاملات العابرة للحدود، وإبرام صفقات تحولية تُسهم في رسم ملامح مستقبل اقتصاد الإمارات بثقة.