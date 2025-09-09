مبنى شنايدر إلكتريك الجديد في دبي يحقق الحياد الكربوني

حققت شنايدر إلكتريك، الحياد الكربوني لمكتبها الجديد في دبي، «ذا نست»، بعد ثلاثة أشهر فقط من افتتاحه، في تأكيد على التزام الشركة برصد انبعاثات الكربون والإفصاح عنها وتعويضها.

ويهدف المبنى إلى دمج أحدث الأجهزة والبرمجيات في جميع أنحاء المبنى لضمان المرونة والقدرة على التكيف مع الاحتياجات المستقبلية في عالم سريع التغير.

ومثّل افتتاح مكتب شنايدر إلكتريك الجديد في دبي، شهر مايو الماضي، أول منجزات برنامج «المباني المؤثرة» الجديد Impact للشركة، والذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة في مرافقها التجارية العالمية باستخدام حزمة حلول إيكوستركتشر EcoStruxure™. وتشمل هذه التقنيات «تشغيل المباني»، و«خبير مراقبة الطاقة»، و«منصة بيانات المباني»، و«بلانون»، حيث يمكن لزوار المبنى الاطلاع بشكل عملي على تجربة تقنيات المباني الذكية.

وقالت أمل الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج: «دمج تقنياتنا مكّننا من خفض استهلاك الطاقة بنسبة 37% هذا العام، ونهدف إلى خفض انبعاثات تعادل أكثر من 700 طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2026، ما يثبت أن مستقبل الحياد المناخي يصبح واقعاً ملموساً. ونحن فخورون بإنشاء بيئة عمل نابضة بالحياة تتوافق بشكل مباشر مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050 وتمثل نموذجاً لمستقبل أكثر استدامة».

ويقع مقر شنايدر إلكتريك في قلب مركز التكنولوجيا بواحة دبي للسيليكون، بمساحة 10 آلاف متر مربع، ويستوعب أكثر من ألف موظف.

وقال وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نؤكد من خلال «ذا نست» دور الرقمنة والكهربة في تعزيز الاستدامة بشكل كبير في البيئة العمرانية. ويعد هذا مثالاً حياً على كيفية دعم شنايدر إلكتريك لشركائها وعملائها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا لتحقيق الريادة على مستوى كفاءة الطاقة، والتميز التشغيلي، والعمل المناخي».

ويعد مركز دبي للابتكار الأول من نوعه في منطقة الخليج، وضمن شبكة تضم أكثر من 100 مركز لشركة شنايدر إلكتريك حول العالم. ويقدم المركز الاختباري لمحة عامة عن حلول متطورة، تشمل تقنية التوأم الرقمي، وأنظمة المباني الذكية، ومراكز البيانات المجهزة بالذكاء الاصطناعي، كما يستطيع الزوار استكشاف مركز العمليات الموحدة AVEVA، حيث يسهم التكامل الفوري للبيانات في تمكين شركات الطاقة والصناعة من الاستجابة السريعة والعمل بمرونة كبرى.