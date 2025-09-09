«موانئ وجمارك دبي» تحصد الريادة الذهبية في الاستدامة البيئية



أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن حصول مقرها الرئيسي في ميناء راشد على شهادة الريادة الذهبية في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) لاستيفاء متطلبات ومعايير نظام تصنيف «LEED» لتصميم وبناء المشاريع المستدامة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)، وذلك تكريماً لتميز المبنى في تبني أفضل الممارسات في البناء المستدام وكفاءة استخدام الموارد.



وتعد شهادة «الريادة LEED» الذهبية أعلى مستوى ضمن شهادات المباني الخضراء، حيث تمنح للمشاريع التي تحقق أكثر من 60 نقطة وفقاً لنظام تقييم «الريادة» في فئة التصميم والبناء وهو أحد أكثر أنظمة التقييم دقة وشمولاً على مستوى العالم، ويتم الاعتراف بهذه الشهادة دولياً كدليل على التزام المبنى بتقنيات البناء المستدام، وكفاءة الطاقة والمياه، وجودة الهواء الداخلي، واستخدام المواد الصديقة للبيئة.

رؤية طموحة

وقال سعيد البنـاي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نعمل وفق رؤية دبي الطموحة في الريادة البيئية، وهذه الشهادة تأكيد على التزامنا بالبناء المستدام. وقد تبنينا معايير في عمليات الإنشاء واختيار المواد التي تسهم في توفير بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين، وتراعي أفضل الممارسات والمعايير البيئية في كفاءة الطاقة وجودة الهواء وتوفير المياه».

وأوضح البنـاي أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والاستدامة البيئية، ويؤكد قدرة البنية التحتية الحكومية في دبي على تحقيق الريادة في مجالات الابتكار الأخضر، مؤكداً أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مستمرة في تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة تسهم في تقليل البصمة الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأضاف: «الاستدامة جزء أصيل من استراتيجيات المؤسسة، وتعكف فرق العمل لدينا على تنفيذ مبادرات تدعم التوجهات البيئية والاقتصاد المستدام، بما يتماشى مع استراتيجيات جودة الحياة في دبي 2033».



ويمتد المبنى على 9 طوابق ويتسع لما يصل إلى 1000 موظف و600 مركبة، وقد تم تصميمه وفقاً لمعايير «LEED» الذهبية، المعترف بها عالمياً من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC) لدعم التنقل المستدام، كما تم تركيب 64 محطة شحن للسيارات الكهربائية، متجاوزة متطلبات السلطات المحلية، وتخصيص 39 موقفاً مميزاً للسيارات المشاركة في التنقل، كما تم تركيب ألواح شمسية على الأسطح بقدرة 320 كيلوواط، لتوفير نحو 33% من احتياجات المبنى من الطاقة مقارنة بالمباني التقليدية.

معايير الاستدامة



واستطرد البنـاي: «نفخر بأن تصميم مقرنا الرئيسي الجديد لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة يجسد أعلى معايير الاستدامة والمسؤولية البيئية، كما تم مراعاة كل عناصر الاستدامة، بدءاً من العزل الحراري وأنظمة الإضاءة الذكية، مروراً بإعادة تدوير المياه واستخدام الطاقة المتجددة، لضمان كفاءة تشغيلية عالية وتقليل التأثير البيئي».



وفيما يتعلق بتوفير الطاقة والمياه، فقد تم تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 33% مقارنة بالمباني التقليدية، وتقليص استهلاك المياه بنسبة 52%، بفضل استخدام تجهيزات منخفضة التدفق وأنظمة ري تعتمد على مياه تكثيف المكيفات والمياه المعالجة.