ناسداك دبي ترحب بإدراج إصداري صكوك بـ 2.2 مليار دولار من إندونيسيا



رحبت ناسداك دبي بإدراج إصدارين جديدين من الصكوك من جمهورية إندونيسيا، في إطار برنامج إصدار الصكوك السيادية الإندونيسي بقيمة 45 مليار دولار، وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار المزدوج 2.2 مليار دولار، ويشكل خطوة مهمة ستعزز مكانة إندونيسيا أكبر جهة سيادية مصدرة للصكوك في البورصة.

ويتكون الإصدار من شريحتين من الصكوك، الأولى بقيمة 1.1 مليار دولار بنسبة ربح تبلغ 4.55% وتاريخ استحقاق عام 2030، أما الشريحة الثانية فهي صكوك خضراء بالقيمة نفسها وبنسبة ربح 5.20% وتاريخ استحقاق عام 2035. ويعكس الإصدار التزام إندونيسيا المتنامي بالتمويل المستدام، ويستند إلى سجلها الراسخ في سوق الصكوك العالمية، ويعزز مكانتها الرائدة بين جهات الإصدار السيادية في ناسداك دبي.



وبهذا الإدراج، يرتفع إجمالي قيمة الصكوك السيادية الإندونيسية المدرجة في ناسداك دبي إلى 24.05 مليار دولار موزعة على 21 عملية إصدار، فيما يشكل أكبر محفظة صكوك سيادية مدرجة في البورصة.

وارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك في ناسداك دبي 98.6 مليار دولار، تشمل أكثر من 100 إدراج من جهات إصدار سيادية ودولية وشركات عالمية.



واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

الأسس الاقتصادية

وقال حسين باجيس: «يمثل إصدار الصكوك اليوم مؤشراً واضحاً على متانة الأسس الاقتصادية لجمهورية إندونيسيا، ويعكس دورها المتنامي في النظام المالي العالمي. كما يجسد هذا الإصدار التزامنا المستمر بالتنمية المستدامة، وحرصنا على أن تسير خطط النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع مسؤوليتنا تجاه حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة».



عمق الشراكة

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يسرنا الترحيب بأحدث إصدارات الصكوك من جمهورية إندونيسيا في ناسداك دبي، بما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين. وتعزز هذه الإدراجات مكانة البورصة مركزاً متقدماً لإدراج الصكوك السيادية وتلك المرتبطة بمبادئ الاستدامة، والحوكمة البيئية، والاجتماعية، والمؤسسية. كما تؤكد التزامنا المستمر بتهيئة بيئة مالية رائدة تتيح للمستثمرين العالميين فرصاً متنوعة عبر منصة تتميز بالشفافية والكفاءة العالية».

يذكر أن القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك والسندات في ناسداك دبي تجاوزت 139 مليار دولار أمريكي، ما يعكس جاذبية البورصة المتزايدة لدى جهات الإصدار السيادية والشركات والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم.