NetForChoice تطلق مركز بياناتها في دبي



أعلنت NetForChoice، الشركة الرائدة عالمياً في خدمات استضافة الويب والأمن السيبراني، عن إطلاق مركز بياناتها المتطور في دبي بدولة الإمارات، وقد صممت المنشأة لتوفير جاهزية تشغيلية بنسبة 99.95% مع دمج خدمات مركز العمليات الأمنية المتقدمة وخدمات مركز العمليات الشبكية على المستوى المؤسسي لتمكين مختلف الشركات في المنطقة من الحصول على بنية تحتية رقمية آمنة، ومتوافقة عالمياً وقابلة للتوسع.

ويمثل افتتاح مركز بيانات الإمارات خطوة جديدة في رحلة NetForChoice التي انطلقت من الهند لتصبح شريكاً موثوقاً لتكنولوجيا المعلومات في منطقة مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. وتهدف الشركة إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط عبر تقديم حلول سحابية على المستوى المؤسسي، وخدمات استضافة الويب والنطاقات المجانية، إلى جانب خدمات مركز العمليات الشبكية التي تلبي أعلى المعايير العالمية.



حلول موثوقة

وقال رانفير سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة NetForChoice: «يهدف مركز بيانات الإمارات إلى تمكين مختلف الشركات وتزويدها بالحلول الموثوقة عالية الكفاءة والخدمات الرقمية المستقبلية مثل خدمات مركز العمليات الأمنية وخدمات مركز العمليات الشبكية على المستوى المؤسسي. لطالما كانت دبي في طليعة الابتكار، ونسعى من خلال هذه المنشأة الجديدة إلى توفير الخدمات السحابية المؤسسية التي يحتاج إليها العملاء لتوسيع نطاق عملياتهم بسرعة وكفاءة».



وقال سمير ياداف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NetForChoice: «يُعد مركز البيانات الجديد أكثر من مجرد منشأة تقليدية، فهو يقدم باقة من الخدمات عالية القيمة. نسعى لدعم الشركات في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي عبر خدمات استضافة الويب، والنطاقات المجانية وتوفير بنية تحتية آمنة وموثوقة ومتصلة عالمياً».