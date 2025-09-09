«سوفرين» تحصل على ترخيص للعمل ضمن مركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة سوفرين، الرائدة في الإمارات في خدمات تأسيس الأعمال والخدمات المؤسسية، عن حصولها على ترخيص للعمل ضمن مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ما يعزز حضورها ويوسع نطاق عملياتها في الدولة، ومع امتلاكها الآن 7 تراخيص تشغيلية تشمل المناطق الحرة والأوفشور والبر الرئيسي، تؤكد سوفرين مكانتها شريكاً شاملاً للمستثمرين العالميين ورواد الأعمال ومكاتب العائلات.

ويأتي الإعلان في وقت تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها أسرع مركز مالي نمواً عالمياً ووجهة رئيسية لجذب الثروات. فقد سجل مركز دبي المالي العالمي أقوى نصف عام في تاريخه، بانضمام 1081 شركة جديدة خلال النصف الأول من 2025، بزيادة 32% مقارنة بالعام السابق.

استقطاب المليونيرات

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تجتذب الإمارات صافي تدفق 9800 مليونير هذا العام، وهو أعلى رقم على مستوى العالم، وفقاً لتقرير Henley & Partners لعام 2025 حول هجرة الثروات الخاصة، مع تقدير إجمالي الثروات القابلة للاستثمار التي سيجلبونها بنحو 63 مليار دولار.

وتعيد الموجة من رأس المال والمواهب تشكيل مشهد الأعمال في دبي، حيث تنتقل شركات إدارة الثروات ومكاتب العائلات والشركات متعددة الجنسية للاستفادة من النظام الضريبي الجاذب، والإطار القانوني المتقدم، وحوافز الإقامة طويلة الأمد. ويقع مركز دبي المالي العالمي في قلب هذا النشاط بفضل نظامه التنظيمي والقضائي المستقل المستند إلى القانون العام الإنجليزي، وحوكمة بمعايير عالمية، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي الذي يوفر وصولاً لا مثيل له إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

هيكلة الشركات

من خلال تأسيس حضور في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، تعزز شركة سوفرين قدرتها على تقديم حلول رائدة في السوق على جميع مستويات هيكلة الشركات والامتثال. يتيح الترخيص الجديد للشركة دعم العملاء في إنشاء الشركات المقررة (PCs)، والمؤسسات النشطة، والمركبات ذات الأغراض الخاصة (SPVs)، ومكاتب العائلات، والمؤسسات، والشركات القابضة، والكيانات الاستثمارية الخاصة، وبالاستفادة من تراخيصها الحالية في ADGM وRAK ICC وDMCC والبر الرئيسي، أصبحت سوفرين توفر الآن أكثر منصات الخدمات المؤسسية شمولية ومرونة في دولة الإمارات.

مركز إقليمي

وقالت زانا جابلان موسى، مديرة العمليات في سوفرين: «أصبحت دبي مركز جذب رئيسياً لرأس المال والمواهب والقيادات المؤسسية بمستوى لم نشهده من قبل. ومع مركز دبي المالي العالمي في قلب هذا التحول، يمنحنا الترخيص الجديد القدرة على تزويد عملائنا بالأدوات اللازمة لتأسيس أعمالهم بثقة في أحد أكثر بيئات الأعمال ديناميكية على مستوى العالم. سواء أكان الهدف تخطيط إرث عائلي، أم بناء مركز إقليمي، أم دعم شركات ناشئة للنمو، أم تواجد تشغيلي لشركات متعددة الجنسية، فإن سوفرين مهيأة لتقديم حلول متكاملة تتوافق مع رؤية الإمارات الاقتصادية واستراتيجية نموها الطويلة الأمد».

ويأتي الإعلان أيضاً في ظل زيادة كبيرة في نشاط مكاتب العائلات، حيث تشير التقارير الحديثة إلى افتتاح أكثر من 200 مكتب عائلي في دبي خلال العام الماضي وحده، غالبيتها انتقلت من مراكز ثروة تقليدية مثل هونغ كونغ وسويسرا والمملكة المتحدة، وستتيح القدرات الموسعة لشركة سوفرين في DIFC لعب دور محوري في هذا التحول، عبر دعم العملاء في مجالات الحوكمة والتخطيط طويل الأمد للإرث.