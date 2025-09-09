110% نمو متوسط الإنفاق الاستهلاكي خلال مفاجآت صيف دبي

اختتمت مفاجآت صيف دبي 2025 دورتها الـ 28 بعد أن قدمت موسماً متميزاً وقيماً لسكان وزوار المدينة على مدى 66 يوماً، حيث حول هذا الحدث الصيفي الممتع الإمارة إلى وجهة مثالية مليئة بالفرح والمرح والترفيه، مع تقديم تجارب جديدة مذهلة، إضافة إلى آلاف العروض الترويجية والتخفيضات الاستثنائية والجوائز القيمة.

وقدمت دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أكبر سحوبات على الإطلاق، وحفلات موسيقية رئيسية، وعروضاً لأشهى المأكولات، وتجارب إقامة فندقية مميزة، ومعالم سياحية شهيرة، وسباقات جري داخل مراكز التسوق، وتجارب ترفيهية لا تنسى مع شخصيتي مدهش ودانة المفضلتين لدى سكان المدينة وزوارها خلال فصل الصيف.

وللمرة الأولى في تاريخ مفاجآت صيف دبي، قدم قطاع التجزئة 3 تجارب استثنائية متنوعة للتسوق هي عروض عطلة الصيف، وتخفيضات صيف دبي الكبرى، وموسم العودة إلى المدارس، والتي أسهمت في إثراء تجربة المتسوقين بما قدمته من عروض ترويجية جديدة، وتخفيضات فورية لفترة محدودة، وجوائز ضخمة، وقيمة لا تضاهى على أبرز العلامات التجارية في المدينة، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في زيادة متوسط الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 110%.

الإنفاق الاستهلاكي

وبلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي خلال حملة تسوق واربح التي أقيمت من 27 يونيو وحتى 31 أغسطس في إطار تخفيضات صيف دبي الكبرى أكثر من 150 مليون درهم، في ما قدم موسم العودة إلى المدارس للعائلات منحاً دراسية وجوائز بقيمة تزيد على 1.5 مليون درهم. وشارك في فترات التجزئة الثلاث أكثر من 1050 علامة تجارية و3800 متجر تجزئة في ما يزيد على 100 مركز ووجهة للتسوق، مع عروض ترويجية حصرية، وتخفيضات فورية مذهلة، ما جعل مفاجآت صيف دبي 2025 موسم التسوق الأفضل في دبي على مدار العام.

التجارب الممتعة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تكتسب مفاجآت صيف دبي أهمية خاصة كونها إحدى الركائز الأساسية ضمن استراتيجية دبي للسياحة الموسمية، وكذلك من المبادرات التي تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة لتصبح أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة. وتسهم مفاجآت صيف دبي في إظهار أفضل ما تقدمه المدينة وما تتميز به من تنوع وتطور بما يجعلها مناسبة للعائلات، مع ما تقدمه من آلاف عروض التجزئة الجذابة، والتجارب الممتعة التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات ضمن مختلف القطاعات بما فيها السياحة والضيافة، والتجزئة، والترفيه، والمأكولات، واللياقة البدنية».

رؤية مشتركة

وأضاف الخاجة: «قدمت دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي قيمة استثنائية للجمهور والمتسوقين من خلال 3 تجارب تسوق مميزة تم تقديمها للمرة الأولى في تاريخ المفاجآت، والتي أكدت أهمية موسم الصيف في دبي وقدرته على المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تأثيره الإيجابي على السياحة والضيافة والتجزئة وسائر القطاعات الأخرى. ويشكل النجاح والنمو غير المسبوق لمفاجآت صيف دبي دليلاً على نموذج الأعمال الفريد الذي تتبناه المدينة، والذي يقوم على التعاون القوي بين القطاعين العام والخاص من خلال رؤية مشتركة لترسيخ مكانة المدينة مثالاً عالمياً على التميز في قطاعي السياحة والتجزئة».

الجوائز الاستثنائية

وكان صيف هذا العام حافلاً بالجوائز الاستثنائية، حيث تم تتويج أكثر من 1200 فائز من سعداء الحظ بأكبر جوائز على الإطلاق في تاريخ مفاجآت صيف دبي بقيمة 20 مليون درهم من خلال أكثر من 180 سحباً و4000 عرض ترويجي. وشملت الجوائز سيارات جديدة، بالإضافة إلى الذهب والمجوهرات، وملايين الدراهم نقداً، وأجهزة إلكترونية، ومنح دراسية، ونقاط ولاء.

وتألق أكثر من 30 مركزاً ووجهة تسوق خلال مفاجآت صيف دبي هذا العام مع ديكورات مبهرة، وعروض ترويجية حصرية، وسحوبات ضخمة، مع احتضانها لفعاليات وتجارب مميزة، حيث استمتع زوار المراكز بمجموعة من الأنشطة الإبداعية، بدءاً من مقهى جوراسيك في مول الإمارات، ونادي فوياج في سيتي سنتر مردف، إلى الوجهات العائلية المفضلة مثل تجربة التزحلق الصيفية في ميركاتو، وفعالية تغلب على حرارة الصيف في جميرا بيتش ريزيدنس.

العروض الفنية

ولإضافة المزيد من البهجة على احتفالات الصيف، أضاءت العروض الفنية المتجولة العديد من الوجهات مثل جزيرة بلوواترز، وسيتي ووك، وذا اوتلت فيليدج، ما قدم تجربة جديدة وفريدة من نوعها مع كل زيارة لمراكز التسوق في المدينة.

واستضافت دبي خلال المفاجآت هذا العام 76 حفلاً موسيقياً وعرضاً فنياً في 35 وجهة على مستوى المدينة، وشملت أبرز الفعاليات عودة احتفالية الموسيقى العربية النابضة بالحياة بيت ذا هيت بمشاركة نخبة من أشهر فناني المنطقة، بالإضافة إلى الدورة الأولى من سلسلة قهوة بيتس، التي استمرت لخمسة أسابيع احتفت خلالها بثقافة القهوة في وجهات فريدة على مستوى المدينة، بما في ذلك مسرح الفن الرقمي، ومنصة سكاي فيوز دبي، وسينما روكسي، وحلبة دبي للتزلج على الجليد، وديب دايف دبي.

نجوم عالميون

وتألق نجوم عالميون في دبي خلال دورة العام الحالي من المفاجآت مثل شريا غوشال، وناتالي إمبروليا، ومايسي غراي، وراحت فاتح علي خان، إلى جانب كوكبة من نجوم المنطقة، كما استضافت المدينة مجموعة من العروض الفنية المفضلة للعائلات مثل علاء الدين، وذا ليتل ميرميد، لضمان تقديم فعاليات تناسب جميع الأذواق والأعمار.

واستمتع عشاق الطعام بأروع تجارب المأكولات والتي شملت 746 مطعماً مشاركاً. وقدم أسبوع الصيف للمطاعم قوائم طعام مختارة بعناية في 64 مطعماً رائداً، بالإضافة إلى الفعالية الجديدة طبق بـ 10 دراهم، مع أكثر من 682 مطعماً مشاركاً قدموا أطباقاً شهية مقابل 10 دراهم فقط للطبق الواحد طوال شهر أغسطس.

واستضافت دبي مجموعة من فعاليات اللياقة البدنية خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي مع 8 سباقات جري داخل مراكز التسوق شارك فيها سكان المدينة وزوارها على حد سواء. وصممت هذه الفعاليات للعائلات والأطفال ومحبي اللياقة البدنية من جميع الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية، حيث حولت أشهر مراكز التسوق في المدينة إلى ساحات حيوية مليئة بالنشاط والحركة، ما وفر للعائلات طريقة مناسبة للحفاظ على نشاطهم من خلال إضافة بُعد صحي مميز للاحتفالات خلال فصل الصيف.

مدهش ودانة

ونشرت شخصيتا مدهش ودانة المحبوبتان البهجة في مراكز التسوق، والمعالم السياحية، وخلال إقامة الفعاليات العائلية في أنحاء المدينة. واستضاف دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من تجارب مدهش الجديدة كلياً، من حديقة مدهش المائية، وتجربة بطاقة مدهش الصيفية، إلى ورش عمل إعداد البيتزا في مطعم أوستريا ماريو، وقائمة توصيات مدهش التي أرشدت العائلات إلى أفضل الوجهات المناسبة للأطفال في جميع أنحاء دبي. واختتم عالم مدهش 2025، الوجهة الترفيهية والتثقيفية المفضلة للعائلات في دبي، موسماً حافلاً بالمتعة والبهجة والإبداع، حيث حظي آلاف الآباء والأمهات والأطفال بفرصة لا تضاهى لخلق ذكريات لا تنسى في 112 لعبة ومنطقة جذب موزعة على 5 مناطق مصممة بعناية، بالإضافة إلى 423 عرضاً مباشراً، و28 ورشة عمل على المسرح.

عروض الفنادق

وقدمت الفنادق، والمعالم السياحية، والوجهات الترفيهية عروضاً ذات قيمة شملت 183 عرضاً حصرياً في 156 فندقاً، و22 معلماً سياحياً، و5 مخيمات صيفية. وقدمت باقة مفاجآت صيف دبي انترتينر أكثر من 7500 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في مجموعة من المطاعم الفاخرة، ووجهات تناول الطعام الأخرى، والمعالم السياحية، والمنتجعات الصحية، ومراكز التجميل، واللياقة البدنية طوال أيام الأسبوع. وساهمت باقات الإقامة الفندقية، والعروض الترويجية المخصصة للأطفال، وعروض العطلات المميزة، في جعل مفاجآت صيف دبي أفضل وقت لقضاء عطلة مميزة في دبي.

تجارب لا تنسى

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «مرة أخرى، أثبتت مفاجآت صيف دبي قوة التعاون في خلق تجارب لا تنسى تنعش قطاعي التجزئة والسياحة في المدينة. وبصفتنا راعياً رئيسياً للحدث، يسرنا أن نساهم في موسم قدم قيمة للمجتمع، وعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجزئة». كما أضاف: «في بنك دبي التجاري، نواصل التزامنا بدعم طموحات الدولة، ونعمل مع شركاء مثل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لإيجاد فرص نمو جديدة لعملائنا».

وجهات التسوق

وقال هيثم حجار، المدير التنفيذي للمراكز التجارية الإقليمية في الفطيم العقارية: «تواصل مفاجآت صيف دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز محطات الموسم، ولم يكن هذا العام استثناءً. فقد سجل كل من دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا نمواً لافتاً، مع ارتفاع أعداد الزوار بنسبة 9% وزيادة في المبيعات 8%، وذلك بفضل التفاعل الكبير مع العروض الترويجية المتنوعة والفعاليات العائلية المتميزة. وقد شكلت الأنشطة المميزة مثل «حديقة مدهش المائية» و«معرض ميسي» إضافة نوعية لهذا الموسم، وأسهمت في تعزيز الإقبال وإثراء تجربة الزوار على كل المستويات. وتعد هذه الحملات رافداً مهماً لدعم شركائنا في قطاع التجزئة، ولترسيخ مكانة مراكزنا وجهات رائدة للتسوق في دبي».

حدث عالمي

وقال حسام بغدادي، المدير الأول في شركة العربية للسيارات: «تؤكد مفاجآت صيف دبي 2025 مجدداً مكانتها حدثاً عالمياً لا يقتصر على دفع عجلة النمو الاقتصادي فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز الروابط بين قطاع الأعمال والمجتمع. إن النجاح اللافت لهذه الدورة الاستثنائية يعكس تطلع العملاء إلى طرق أكثر ابتكاراً ومرونة لتجربة المنتجات بما يتناسب مع اهتماماتهم وتفضيلاتهم. ومن خلال برامج «الإيجار مع إمكانية التملك» و«التأجير التمويلي المنتهي بالتملك»، تفخر العربية للسيارات بتقديم حلول تجعل امتلاك السيارات أكثر سهولة، مع تمكين العملاء بخيارات أوسع وتجربة ترتكز على الثقة. عبر طرازات نيسان وإنفينيتي ورينو، نواصل التزامنا بتقديم تجارب تنقل تلبي احتياجات العملاء المتطورة. وانسجاماً مع رؤية دبي القائمة على الابتكار ووضع المتعامل في المقام الأول، نواصل التزامنا بإعادة تعريف تجربة الامتلاك والمساهمة في ترسيخ مشهد تجاري يقوم على الجودة والقيمة والحلول المستقبلية».

فعاليات التجزئة

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق لدى ماجد الفطيم: «مع اختتام مفاجآت صيف دبي لهذا العام، نفخر بالنجاحات اللافتة التي حققتها مراكز التسوق، سواء من حيث نمو المبيعات أم ارتفاع عدد الزوار. وتعكس هذه الإنجازات قوة فعاليات التجزئة في دبي. وتؤدي مهرجانات مثل مفاجآت صيف دبي دوراً محورياً في تسريع وتيرة نمو منظومة التجزئة في الإمارة، واستقطاب السكان والزوار إلى تجارب تسوق وترفيه نابضة بالحيوية. ويسعدنا في ماجد الفطيم الإسهام في هذا الزخم ورحلة دبي المستمرة نحو ترسيخ مكانتها العالمية في صدارة مجالي السياحة والتجزئة».

موسم استثنائي

وقال نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «تعد دبي واحدة من أكثر مدن العالم حيوية، ويسعدنا أن نحتفي بموسم استثنائي آخر من مفاجآت صيف دبي. تميز هذا الموسم بآلاف العروض والفعاليات، إلى جانب حملتنا الكبرى التي قدمنا من خلالها مليون ميل سكاي واردز لعشرة فائزين محظوظين عبر تطبيقي «سكاي واردز إيفريداي» و«مول أميال سكاي واردز»، ونحن نثمن ولاء أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات الذين يواصلون إثراء تجربتهم بالتسوق وتناول الطعام وكسب الأميال والاستفادة من المكافآت المتميزة في مدينتنا، بما يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للابتكار والتجارب الفريدة».

الرعاة الرئيسيون

وأقيمت مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.