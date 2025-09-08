«جنرال كاتاليست» تقود جولة تمويل لشركة «بريبكو»

أعلنت منصة «بريبكو»، العاملة في تكنولوجيا العقارات والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، أن شركة جنرال كاتاليست (General Catalyst) قد أتمت بنجاح جولة تمويل ما قبل السلسلة (A)، لتدشن أولى استثماراتها في قطاع تكنولوجيا العقارات في منطقة الشرق الأوسط عبر بوابة بريبكو.

منذ تأسيسها عام 2022 على يد رائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، بَنت بريبكو منظومة متكاملة لتمنح شريحة واسعة من الأفراد إمكانية الاستثمار والتمويل والتملك بسوق العقارات في دبي. وخلال ما يزيد قليلاً على عامين، عملت بريبكو على تسهيل تمويلات عقارية تقارب قيمتها 10 مليارات درهم، ومكّنت أكثر من 3000 شخص من الحصول على الإقامة الذهبية، وجذبت أكثر من 50000 مستثمر استثمروا بقيمة تصل إلى نحو 20 مليون درهم في 21 عقاراً، وذلك عبر منصتها للملكية الجزئية «بريبكو بلوكس»،

كما كانت بريبكو سباقة في مجال العقار المرمّز في المنطقة عبر منصتها «بريبكو مِنت»، حيث استقطبت ما يقارب 2000 مستثمر ضخوا أكثر من 16 مليون درهم. وتُعد بريبكو مِنت أول منصة استثمار عقاري مُرمّز في المنطقة، والأولى عالمياً التي تتعاون مع جهة حكومية «دائرة الأراضي والأملاك بدبي» وتمنح سندات ملكية عقارية.

وإلى جانب ذلك، تعمل بريبكو على دعم أكثر من 60 ألف وكيل من الوكلاء العقاريين، إذ توفر لهم ما يزيد على 300 مشروع حصري في السوق الثانوية التي تضم المشاريع الجاهزة، وقاعدة بيانات تشمل 1500 مشروع، إضافة إلى مصادر دخل إضافية عبر خدمات التمويل العقاري والإقامة الذهبية.

وقالت أميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة بريبكو: «نحن نبني مستقبل العقارات، حيث لم يعد التملك أو الاستثمار محكوماً برأس المال أو الموقع الجغرافي أو البيروقراطية. إن دعم (جنرال كاتاليست) في هذه المرحلة يُمثل محطة محورية بالنسبة لنا، ويعزز دورنا الريادي في قيادة هذا التحول عالمياً».

تضم «جنرال كاتاليست» في محفظتها شركات متنوعة ضمن فئات عدة مثل: «Stripe»، «Snap»، «Airbnb»، و«Ramp»، وترى في بريبكو فرصة استثمارية كبيرة، كونها تعمل على إعادة صياغة مفهوم التملك والاستثمار العقاري.

من جهته، قال نيراج أرورا، المدير العام في جنرال كاتاليست: «نحن متحمسون للشراكة والعمل مع أميرة سجواني وفريق بريبكو، وندعم جهودهم ورؤيتهم لجعل الاستثمار والتملك العقاري متاحاً لشريحة واسعة من المستثمرين في واحد من أكثر أسواق العقارات حيوية ونمواً في العالم. نحن نؤمن بأن بريبكو تسير على الطريق الصحيح لتعزز مكانتها الريادية لرسم ملامح مستقبل الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط».