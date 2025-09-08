بيع جميع وحدات مشروع «سيرينو ريزيدنسز» في قرية جميرا الدائرية

في ظلّ تزايد الطلب على العقارات السكنية في دبي، أعلنت شركة سفارن للتطوير العقاري، عن بيع جميع وحدات مشروعها الجديد «سيرينو ريزيدنسز» في قرية جميرا الدائرية بالكامل.

وخلال حفل وضع حجر الأساس للمشروع، أكدت الشركة أنّ بيع الوحدات السكنية منذ مرحلة الإعلان، يعكس الطلب الكبير على العقارات في السوق العقارية المزدهرة بدبي.

وقال راميش أسواني رئيس مجلس إدارة الشركة: «في مشروع سيرينو ريزيدنسز، نركّز على ابتكار مساحات معيشية متميزة في جودة السكن والوظائف العملية، وسط أجواء متناغمة وهادئة. كما أن موقع المشروع في قرية جميرا الدائرية، باعتبارها مجتمعاً متكاملاً، يضم بنية تحتية متطورة، واتصالاً سلساً بأهم معالم دبي، يعزّز من فرص زيادة العائد على الاستثمار، في ظل استمرار السوق العقارية في دبي بتحقيق مستويات قياسية».

يقع مشروع سيرينو ريزيدنسز في القطاع 11 من قرية جميرا الدائرية، ويضم 91 وحدة سكنية، تتوزع على: 8 استوديوهات، 74 شقة بغرفة واحدة، و9 شقق بغرفتين، وذلك على قطعة أرض بمساحة 28,003 قدم مربّعة، وبمساحة مبنية تبلغ 83,436 قدم مربّعة، موزعة على طابق أرضي و5 طوابق متكررة.

وقد تمّ إسناد عقد تنفيذ المشروع إلى شركة جاما للمقاولات، فيما أُوكلت الاستشارات الهندسية إلى شركة مونارك للاستشارات الهندسية. وتشمل شركاء النجاح لشركة سفارن أيضاً، شركة أرثا العقارية، التي تتولى مهام المبيعات والتسويق، بالتعاون مع شركة نييف للعقارات.

ومن المتوقَّع إنجاز المشروع في الربع الأخير من عام 2026.

وتعمل سفارن للتطوير على إعداد محفظة قوية من المشاريع، تقدّر استثماراتها بأكثر من300 مليون درهم، في مجتمعات رئيسة وواعدة، منها مجمع دبي لاند ريزيدنس كومبلكس (DLRC)، الواقع ضمن مشروع دبي لاند، بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، وطريق دبي – العين (E66).