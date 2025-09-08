«سكاي بليد» مشروع جديد وسط مدينة دبي بملياري درهم

بعد تصميمها مناسبات خاصة لإطلاق مشاريعها أسفل أهرامات الجيزة وعلى طول الساحل الشمالي لمصر في العلمين، عرضت بن غاطي القابضة، رؤيتها العالمية هذه المرة في مدينة إسطنبول التركية، من خلال الكشف عن مشروعها «بن غاطي سكاي بليد» الذي يقام في دبي بقيمة ملياري درهم، بوسط مدينة دبي، بوليفارد برج خليفة.

وقد شارك في الحفل أكثر من 2000 ضيف، من بينهم مستثمرون ورجال أعمال ورموز ثقافية ومن كبار الشخصيات. وأسطورة هوليوود تيري كروز.

ويضم المشروع 621 وحدة سكنية، كما يُزيّن البرج، في قمته، مسبح إنفينيتي سكاي، الذي يُتيح للسكان إطلالات بانورامية على برج خليفة وأُفق وسط مدينة دبي.

وقال رئيس مجلس الإدارة محمد بن غاطي: «مشروع سكاي بليد ليس مجرد برج سكني؛ إنه مشروع تاريخيٌ يقع على أرقى جادة في العالم، ويعد أحد آخر المشاريع القليلة التي تُبنى في قلب داون تاون دبي. وباختيارنا مدينة إسطنبول للكشف عن هذا المعلم، وهي المدينة التي تربط القارات، نؤكد مجدداً على رسالتنا في ربط الثقافات وإنشاء معالم معمارية تتجاوز الحدود والأجيال».