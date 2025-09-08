الرياض تستضيف النسخة الأولى من «BIO Middle East»

تستضيف الرياض النسخة الأولى من BIO Middle East، المخصص بالكامل للتكنولوجيا الحيوية. وسيُقام هذا الحدث في الفترة من 11 إلى 13 مايو 2026 بالتزامن مع إقامة CPHI Middle East.

سيتضمن الحدث جلسات حوارية رفيعة المستوى مع قادة الصناعة العالميين، وعروضاً للشركات لأحدث ابتكارات التكنولوجيا الحيوية، وورش عمل متخصصة، إضافة إلى فرص للتواصل بين المستثمرين والباحثين لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل المعرفة في هذا المجال الحيوي.

وقال وزير الصحة السعودي، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل: «إن إطلاق BIO Middle East يمثل محطة مهمة في مسيرة المملكة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار في التقنيات الحيوية وعلوم الحياة، ويجسد هذا الحدث التزام رؤية 2030 ببناء منظومة صحية متقدمة قائمة على البحث العلمي والشراكات الدولية، بهدف تطوير حلول مبتكرة تخدم مواطنينا والمنطقة وتُسهم في خدمة البشرية في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «في المملكة العربية السعودية، نحن ملتزمون بتهيئة بيئة ممكنة مواتية بين الكفاءات البشرية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، والاستثمارات الاستراتيجية لدفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز جودة الحياة، والتصدي للتحديات الصحية والبيئية العالمية».

من جانبه، قال مايك تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة «تحالف»: «يمثل BIO Middle East منصة استثنائية تجمع قادة وصنّاع القرار في مجال التكنولوجيا الحيوية العالمية لتسريع الابتكار وتوسيع نطاق التعاون الدولي في قطاع الرعاية الصحية الحيوي».

وتابع قائلاً: «نحن في تحالف فخورون بشراكتنا مع وزارة الصحة السعودية لتنظيم هذا الحدث التاريخي. ونثق بأنه سيكون محفزاً لنمو صناعة الأدوية الحيوية في الشرق الأوسط، كما سيمكّن رواد الأعمال والعلماء من إحداث تأثير ملموس. إن استضافة المملكة لهذا الحدث تُعد خطوة استراتيجية كبرى نظراً لرؤيتها الطموحة وبنيتها التحتية المتقدمة والتزامها الحقيقي بالابتكار والبحث العلمي في مجال الرعاية الصحية».

في السياق ذاته، أكدت آنا كريسمن، رئيسة قسم علوم الحياة في شركة «إنفورما»، أن الحدث يتماشى مع التحولات لمعارض BIO العالمية في قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.

وأضافت: «سيجمع مؤتمر BIO Middle East تحت سقف واحد المبتكرين وصانعي الصفقات والمنظمين والمصنعين والباحثين والمستثمرين لوضع خارطة طريق مشتركة للتقدم والابتكار في هذا القطاع الحيوي. علي مدار أكثر من ثلاثة عقود، نجحت شركة EBD في تسهيل الشراكات الاستراتيجية بين المبتكرين في مجال التكنولوجيا الحيوية والمستثمرين وشركات الأدوية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. ويسعدنا أن نتعاون مع تحالف في هذا الحدث التاريخي الذي سيحفز الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط».