شراكة استراتيجية بين الصكوك الوطنية وأسيكو العقارية

تم تعيين شركة أسيكو شريكاً لإدارة العقارات لصالح شركة الصكوك الوطنية، حيث ستتولى إدارة جزء من محفظتها العقارية التجارية والسكنية في منطقة بر دبي. وقد جرى إبرام هذه الشراكة خلال مراسم التوقيع بين أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أسيكو، محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الصكوك الوطنية.

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم أسيكو بتقديم خدمات احترافية لإدارة العقارات ضمن هذا الجزء من محفظة شركة الصكوك الوطنية في بر دبي، بما يشمل الإشراف على العمليات اليومية والصيانة ورعاية الأصول على المدى الطويل، وذلك بما يضمن توفير بيئة مرحّبة ومصانة جيداً للمستأجرين والعاملين في الموقع، وبما يتماشى مع المعايير العالية لعلامة الصكوك الوطنية.

وقال أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أسيكو: "نحن فخورون باختيارنا كشريك لإدارة العقارات لصالح شركة الصكوك الوطنية. تمثل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة أسيكو وتؤكد التزامنا بتقديم التميز في جميع خدماتنا.”

وتجسد هذه الشراكة بداية علاقة متينة قائمة على مبادئ مشتركة من الاحترافية والنزاهة والتميز في الخدمة. وتلتزم أسيكو بضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة وعالية الجودة لجميع المستأجرين، بما يعزز دورها في إدارة العقارات البارزة في دبي.