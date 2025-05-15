"الصين الدولية لرأس المال" توسع حضورها عبر "دبي المالي العالمي"





افتتحت شركة "الصين الدولية لرأس المال المحدودة - البنك الاستثماري في الصين، فرعها في مركز دبي المالي العالمي، في إطار خططها لتوسيع حضورها العالمي.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يعمل الفرع الجديد تحت مظلة شركة الصين الدولية لرأس المال هونج كونج للأوراق المالية المحدودة، والاسم التجاري "سي آي سي سي فرع مركز دبي المالي العالمي"، ويحمل ترخيصاً من الفئة الرابعة ويخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية.

ويُعد مركز دبي المالي العالمي بمثابة بوابة إستراتيجية في المنطقة للمؤسسات المالية الصينية والشركات متعددة الجنسيات.

وافتتحت كبرى الشركات في قطاع الخدمات المصرفية والمالية الصينية فروعا لها في مركز دبي المالي العالمي، حيث تمثل نسبة 30% منها ضمن الشركات المدرجة في تصنيف قائمة "فورتشن 500" العالمية.

ومع تنامي العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية، يلتزم مركز دبي المالي العالمي بتوفير منصة متطورة تساعد الشركات الصينية على التوسع والنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتتماشى خطط دبي المحددة لتبني الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات بدعم من "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" في مركز دبي المالي العالمي، مع القدرات الصينية المتقدمة في مجال البحوث والتطور التكنولوجي.

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: “ ما زالت دبي ومركز دبي المالي العالمي يمثلان وجهة رئيسية للاستثمارات الصينية، ويعزز ذلك الاهتمام المتزايد الذي نشهده من البنوك وشركات إدارة الثروات والأصول والشركات الكبرى والجهات الفاعلة في سوق التأمين ويؤكد هذا التزامنا بتوفير منظومة متكاملة وواسعة النطاق لمساعدة الشركات الصينية على التوسع والنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي وتعزيز التميز في الابتكار”.

من جانبه، قال تشن ليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة "الصين الدولية لرأس المال": “ يُمثل افتتاح فرع شركة ’الصين الدولية لرأس المال‘ في مركز دبي المالي العالمي إنجازاً مهماً في إستراتيجيتنا للتوسع الدولي، وتلتزم الشركة بتقديم حلول مالية مبتكرة تُسهل تدفقات رأس المال العابر للحدود وتعزز الروابط الاقتصادية بين الصين والأسواق العالمية الرئيسية”.

وأضاف: “ انطلاقاً من دولة الإمارات، التي تُمثل بوابة رئيسية لمنطقة الخليج، نعتزم تطوير حلول مُصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا الإقليميين، فضلاً عن دعم الشركات الصينية التي تبحث عن فرص إستراتيجية في الخارج، ما يُسهم في تعزيز الزخم المالي للتطوير عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق”.

وبافتتاح فرع "الصين الدولية لرأس المال" في مركز دبي المالي العالمي، تلتزم الشركة بأن تصبح بوابة للخدمات المصرفية الاستثمارية الثنائية بين الصين ومنطقة الخليج، وسيتعاون الفرع بشكل وثيق مع صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والشركات الكبرى والشركاء الآخرين لمساعدتهم على المشاركة بفعالية في مشاريع سوق رأس المال الصينية، وتعزيز التعاون التجاري بين الصين ومنطقة الخليج عموماً.