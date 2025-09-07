«باركو ديفلوبرز» تختار دبي الجنوب لإطلاق أول مشروعاتها

أعلنت مجموعة باركو، وهي تكتل أعمال متنوع الاستثمارات، عن إطلاق شركتها العقارية الجديدة في دولة الإمارات «باركو ديفلوبرز»، بخطط طموحة لتطوير أكثر من مليوني قدم مربعة من المجمعات السكنية المجتمعية في دبي وغيرها من الإمارات. وقد تم رسمياً تدشين أول مشروعاتها «ليڤيا ريزيدنسز» في دبي الجنوب.

كما تخطط الشركة لمشروعات مستقبلية في كل من منطقة أرجان، مجمع دبي لاند السكني (DLRC)، وتلال جبل علي.

ويحتضن «ليڤيا ريزيدنسز» أكثر من 20 مرفقاً، ويتكون المشروع من ستة طوابق تضم 71 وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليمها في الربع الرابع من عام 2027.

وقال صفدر بادامي، مدير «باركو ديفلوبرز»: تمثل ليڤيا ريزيدنسز أولى محطات رحلتنا في تطوير مجتمعات مميزة في دبي ورأس الخيمة، وتم استلهام تصميم «ليڤيا ريزيدنسز» من الطراز المعماري في لوس أنجلوس مع دمجه بمكانة دبي العملية. وتشمل المرافق مسبحاً، وسطحاً لممارسة اليوغا، وملعب غولف صغيراً، ومساراً للركض، وسينما خارجية، ومناطق لعب للأطفال، وركناً للحيوانات الأليفة، ومساحات عمل مشتركة، ومناطق عامة مزودة بالإنترنت اللاسلكي، وكلها مدعومة بأنظمة أمنية ذكية على مدار الساعة.

وقال سعادات يعقوب، مدير «باركو ديفلوبرز»: «نؤمن أن المرحلة المقبلة من قطاع العقارات في الإمارات تتمثل في خلق قيمة طويلة الأمد للمستخدمين النهائيين، بدلاً من المضاربات قصيرة المدى. مشروع ليڤيا يجسد هذه الفلسفة، حيث يركز على القابلية للعيش، والكفاءة، وجودة التصميم قبل أي شيء آخر. ومن خلال إطلاقه في دبي الجنوب، إحدى أكثر المناطق اتصالاً واستعداداً للمستقبل، فإننا نضمن لسكاننا الاستفادة ليس فقط من ميزات أسلوب الحياة الراقي، بل أيضاً من النمو والاتصال طويل الأمد. هذه هي الركيزة الأساسية لرؤية باركو في تطوير مجتمعات تتطور مع حياة الناس وتبقى ذات صلة لسنوات قادمة».