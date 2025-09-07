وضع حجر الأساس لـ «إن إتش رأس الخيمة»

أعلنت شركة آر آر إس، عن وضع حجر الأساس لمشروع مجموعة إن إتش رأس الخيمة – جزيرة المرجان للفنادق والشقق، ويضم المشروع 121 غرفة فندقية، و36 شقة تحمل العلامة التجارية.

المشروع متعدد الاستخدامات، بقيمة 100 مليون دولار، يتم تطويره بالتعاون مع مجموعة فنادق ماينور، ليقدم، ولأول مرة، علامة فنادق ومنتجعات مجموعة إن إتش العالمية في جزيرة المرجان. ويأتي ذلك بعد نجاح أول مشروع سكني يحمل العلامة التجارية في دولة الإمارات، الواقع في نخلة جميرا بدبي.

وقال راكيش ميرشانداني، الشريك المؤسس لشركة آر آر إس الدولية للتطوير، وشريك في شركة آر آر إس لإدارة رأس المال: «إن وضع حجر الأساس اليوم، ليس مجرد بداية لمرحلة البناء، بل هو انطلاقة فصل جديد لمشروع استثنائي، واحتفاء بالإقبال الكبير الذي شهدناه منذ الإعلان عنه. لقد تجاوزنا التوقعات عند الإطلاق، ونحن ممتنون لثقة المستثمرين بعلامة مجموعة إن إتش، وبإمارة رأس الخيمة، كوجهة عالمية للحياة العصرية».

تم تعيين شركة إتش إم كيه للاستشارات الهندسية، كمهندس مسجل للمشروع، بالتعاون مع أركيبلان للاستشارات، كاستشاري رئيس. بينما تتولى شركة تطوير المشاريع المبتكرة إدارة المشروع، وتقوم شركة أطلس ستار للركائز بتنفيذ أعمال التأسيس. هذه الشراكات تضمن إنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة، وفي الوقت المحدد.

من جانبه، قال سانجاي نارايانداس دواهان الشريك المؤسس لشركة آر آر إس الدولية للتطوير ذ.م.م، وشريك في شركة آر آر إس لإدارة رأس المال: «نحن نرى أن رأس الخيمة تمر بمرحلة تحول محورية. فمع الاستثمارات الضخمة بمليارات الدراهم في قطاعات السياحة والترفيه، بما في ذلك المنتجعات الترفيهية القادمة، تشهد الإمارة جذباً متزايداً على الساحة الدولية. هذا المشروع ينسجم مع هذه الرؤية، ويضع معياراً جديداً للسكن بعلامة تجارية، والحياة المعتمدة على الضيافة في المنطقة».