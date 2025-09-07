«ريف» تطلق مبادرة مجتمعية بإلغاء الدفعة المقدمة المطلوبة للمطورين

ضمن إطار مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات، تطلق شركة ريف للتطوير برنامجاً فريداً من نوعه «The - 20 By REEF» صمم خصيصاً لدعم المقيمين أصحاب الرواتب الذين شهدوا نمو السوق العقاري في دبي، لكنهم لم يتمكنوا من بدء رحلة التملّك، وذلك بسبب صعوبة توفير الدفعة المقدمة 20% المطلوبة من قبل المطورين. وإدراكاً لهذا التحدي باعتباره من أهم العوائق أمام ملكية المنازل، تتخذ ريف للتطوير الفاخر خطوة فريدة من نوعها لسد هذه الفجوة وتحقيق التوازن.

وقال سامر عمبر، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري: «هذه المبادرة ليست عرضاً ترويجياً، بل هي حل هادف يعكس التزامنا بتمكين المقيمين أصحاب الرواتب في دولة الإمارات من تملك منازلهم بسهولة».

وتُلغي هذه المبادرة شرط دفع 20% من قيمة العقار دفعة مقدمة، وهو ما يعد أبرز التحديات المالية التي تواجه المشترين. وتقدم هيكلاً تمويلياً سلساً ومتوافقاً مع الشريعة الإسلامية مدعوماً من مؤسسة مالية رائدة.

من خلال هذا البرنامج سيتمكن المقيمون من تمويل عقاراتهم تحت الإنشاء من خلال رهن عقاري وأقساط شهرية مرنة، دون عبء الدفعة الأولى. تم تصميم البرنامج بأكمله ليتماشى مع القدرات المالية لأصحاب الرواتب، ما يضمن الاستدامة طويلة الأمد والمسؤولية المالية.

وقد أبرمت ريف للتطوير العقاري الفاخر شراكة مع مؤسسة مالية لتأمين هذا التمويل، وتدعم ريف هذه المبادرة بشكل كامل من هيكلتها إلى ضمان التنفيذ، ولا تعزز هذه الآلية ثقة العملاء فحسب، بل تضمن أيضاً تنفيذ المبادرة بأعلى مستويات الإشراف التنظيمي والمالي.