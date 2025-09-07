الإمارات تحتضن أول منصة تدريب تفاعلية للسلامة الغذائية

في خطوة تعكس توجهات دولة الإمارات نحو توظيف التكنولوجيا في تطوير القطاعات الحيوية، تم الإعلان عن إطلاق أول منصة تفاعلية رقمية لتدريب السلامة الغذائية، معتمدة من الجهات التنظيمية المختصة، وتستخدم تقنيات الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، لتوفير تجربة تعليمية فعالة وسهلة الوصول.

وأعلنت «Mental» عن إطلاق FoodStars، منصة التدريب التفاعليّ عبر الإنترنت للسلامة الغذائية (EFST) الأولى من نوعها، والمعتمدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (أدافسا). وتعدّ منصة FoodStars مبادرة وطنية، تم ابتكارها بدعم من شركة Hub71، وتشكّل قفزة نوعية في مجال التدريب المؤسسي، وذلك عبر تصميمها الفريد، الذي يستند على الألعاب الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة Mental هي أحد أعضاء منظومة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، المبادرة الحكومية التي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتلتزم بدفع عجلة الابتكار في صناعة الألعاب، ودعم الشركات التي تقدّم حلولاً تكنولوجية مبتكرة.

ويُعد انضمام شركة Mental لمنظومة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وإطلاق منصة FoodStars، مثالاً حياً عن أهمية الألعاب في إحداث تأثير إيجابي في قطاعات متنوعة، مثل الغذاء والتدريب المؤسسي، وهذا ينسجم مع أهداف أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تركّز على توفير فرص تجارية قيّمة للشركات في الإمارات وخارجها، وتطوير المواهب، وتعزيز صناعة الألعاب.

وقال هاني أبو غزالة الرئيس التنفيذي لشركة Mental: «تستند رؤيتنا على أن التعلّم المُجدي يجب أن يكون تجربة ممتعة وفعّالة ومتاحة للجميع. وجودنا كعضو في منظومة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، يساعدنا على إعادة صياغة مفهوم التدريب الحديث في دولة الإمارات، وذلك من خلال الاستفادة من قوة الألعاب والرياضات الإلكترونية وقدرتها التفاعليّة. منصة FoodStars هي مجرد بداية لمسيرة طويلة، سنواصل فيها استكشاف قدرة الألعاب الإلكترونية على إحداث نقلة نوعية في التعليم المؤسسي، وتطوير الكفاءات في مختلف القطاعات».

وتُطوّر منصة FoodStars سُبل التدريب الإلزامي على سلامة الأغذية، عبر تحويلها إلى تجربة تفاعلية وفعّالة، مدعومة بالألعاب الإلكترونية، ما يجعل المنصة ابتكاراً ثورياً في مجال تعليم السلامة الغذائية، وبديلاً إبداعياً ومعتمداً من الجهات المختصّة لدورات التدريب التقليدي. وتمتاز هذه المنصة بسهولة استخدامها ومواصفاتها الفريدة، إذ تم تطويرها بواسطة مجموعة من الخبراء العالميين في صناعة الألعاب، من شركات رائدة مثل Ubisoft وMicrosoft وActivision، بالتعاون مع خبراء سلامة الأغذية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (أدافسا)، وذلك لضمان توافق المنصّة مع أعلى المعايير التنظيمية.

ومن جانبه، قال هاشم الكعبي رئيس العمليات والخدمات المؤسسية في Hub71: «يمثّل الابتكار في مجال تقنيات الأغذية والتعاون بين مختلف الهيئات والمؤسسات، فرصة لصناعة مستقبل أكثر أماناً واستدامة للسلامة الغذائية. ومن خلال برنامج رواد الإمارات، تم تعزيز التعاون بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة Mental التابعة لشركة Hub71، بهدف استكشاف آفاق جديدة لحلول تقنيات الغذاء. ويُعد إطلاق منصة FoodStars، خطوة استراتيجية ترسّخ التزامنا بدعم التقنيات الرائدة، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار في هذا القطاع الحيوي».

ولاقت منصة FoodStars استحسان واعتماد علامات تجارية رائدة، مثل «البيك» و«أزاديا» و«كيتوبي» و«ديش كاترينج»، إذ أظهرت نتائج ملموسة، تتمثل في تقليل مدة التدريب بنسبة 33 %، وخفض وقت تعطّل الموظفين عن العمل بنسبة 80 %، كما ساهمت في تعزيز استيعاب المعلومات بنسبة 20 %، وذلك بفضل تقنيات التعلّم المبسّطة التي تعتمدها المنصة.

ويمكن الوصول للمنصة عبر أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة، وتتوفّر حالياً باللغتين الإنجليزية والعربية، مع خطط لإضافة دعم صوتي وترجمة آلية باستخدام الذكاء الاصطناعي للغات، مثل الهندية، والأوردو، والمالايالام، لتصبح منصة شاملة، تلبي احتياجات مختلف الجنسيات العاملة في دولة الإمارات.