صعود الأسهم الأسيوية مع ارتفاع وول ستريت إلى معدلات قياسية

ارتفعت الأسهم الأسيوية، اليوم الجمعة، بعد صعود الأسهم الأمريكية في وول ستريت إلى معدلات قياسية قبيل إعلان بيانات سوق العمل الأمريكية، وهو ما قد يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وفي طوكيو، ارتفعت مؤشر نيكاي 225 بنسبة 9ر0% إلى 16ر42945 نقطة، بعد ظهور بيانات تكشف ارتفاع الدخل النقدي للعمالة في اليابان في يوليو/ تموز الماضي بنسبة سنوية تبلغ 1ر4% مقابل 1ر3% في الشهر السابق عليه. وكشف تقرير آخر ارتفاع معدل انفاق الأسر في اليابان بنسبة 4ر1% في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية على التوالي.

وفي الأسواق الصينية، ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 5ر0% إلى 85ر25194 نقطة فيما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 4ر0% ليسجل 95ر3778 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، صعد مؤشر كوسبي بنسبة طفيفة بلغت 1ر0% ليصل إلى 13ر3202 نقطة، ومؤشر إس أند بي/ إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 3ر0% إلى 20ر8855 نقطة.

وارتفع مؤشر بي.إس.إي سينسيكس في الهند بنسبة 2ر0%، وصعد مؤشر تايكس في تايوان بأكثر من 1%.

وفي وول ستريت أمس الخميس، ارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 8ر0% ليتجاوز بذلك أعلى معدل له على الاطلاق والذي كان قد سجله الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر داو جونز الصناعي 350 نقطة أي بنسبة 8ر0% وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1%.