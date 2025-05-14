10 % نمو أرباح الأنصاري للخدمات المالية إلى 109 ملايين درهم



حققت الأنصاري للخدمات المالية، أكبر مؤسسة مالية غير بنكية في منطقة دول التعاون والشركة الأم لشركة الأنصاري للصرافة، أداءً متميزاً في الربع الأول مسجلةً زيادةً 7% على أساس سنوي في الدخل التشغيلي إلى 294 مليون درهم.



وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 13% على أساس سنوي إلى 138 مليون درهم مع هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 46.8% بسبب الزيادة في الدخل التشغيلي.



وارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة 10% على أساس سنوي إلى 109 ملايين درهم بسبب الزيادة الملحوظة في الدخل التشغيلي، وارتفع إجمالي عدد المعاملات 1% إلى 12.5 مليون معاملة.

وسجلت قيمة مبيعات العملات الأجنبية زيادة 6% إلى 22 مليار درهم، وشهد عدد خدمات صرف الرواتب وفق نظام حماية الأجور نمواً 27% على أساس سنوي إلى 2.5 مليون.



وشهدت القنوات الرقمية زيادة 16% على أساس سنوي في عدد المعاملات التي تتم عبر المنصات الرقمية للمجموعة لتمثل 24% من إجمالي معاملات التحويلات المالية الصادرة.

وبلغ عدد فروع الأنصاري للصرافة 270 فرعاً بنهاية الربع الأول، فيما أكملت الأنصاري للخدمات المالية الاستحواذ على مجموعة «بي أف سي» القابضة وسيتم توحيد الأرقام في الربع الثاني من العام، وسيتم الاستحواذ على شركة الأنصاري للصرافة في الكويت بحلول الربع الثاني من 2025، والانتهاء من كافة أوجه التكامل في الربع الثالث من 2025 ومن المقرر إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية في الربع الثاني من العام 2025.



زخم قوي

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «بدأنا العام 2025 بزخمٍ قوي، حيث تعكس نتائج الربع الأول قوة نموذج أعمالنا وثقة عملائنا والتزامنا بتقديم حلول مالية سهلة المنال وقائمة على التكنولوجيا. وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية المستمرة، تمكنا من تحقيق نمو قوي في قطاعاتنا الرئيسية بفضل التنفيذ المنضبط للاستراتيجيات والتركيز الراسخ على تجربة العملاء.

وأضاف: حافظنا بنجاح على قاعدة عملائنا وحصتنا السوقية، وهو ما يؤكد المرونة التي تتمتع بها علامتنا التجارية، موضحاً أن النمو المستمر في المعاملات الرقمية يجسد جهودنا الناجحة في تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، كما يعزز أداءنا القوي في مجال التحويلات المالية وخدمات نظام دفع الرواتب ومبيعات العملات الأجنبية من دورنا المركزي في تعزيز الشمول المالي ودعم الاحتياجات المتنوعة للأفراد والشركات في دولة الإمارات وخارجها.



وأوضح راشد الأنصاري أن المجموعة واصلت التوسع بما يتماشى مع استراتيجيتنا، كما ضاعفنا عدد الدول التي نعمل فيها. وتم تصميم مبادراتنا الاستراتيجية وعملية الاستحواذ التي أجريناها مؤخراً لإعداد الشركة بما يتماشى مع المتغيرات المستقبلية، مما يؤهلنا لتحقيق نجاح مستدام في مشهدٍ مالي متغير. وإضافة إلى ذلك، بدأنا بدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتنا وأنظمتنا، حيث كانت النتائج الأولية واعدة وفاقت التوقعات.

وأضاف أنه بالنظر إلى المستقبل، نؤكد التزامنا الراسخ برؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي شامل يتسم بالتمكين الرقمي. وسنواصل الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز تفاعل العملاء والسعي لتحقيق نمو مستدام يوفر قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا والمجتمعات التي نخدمها».



تحسين العمليات

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «سجلنا خلال الربع الأول أداءً تشغيلياً قوياً على مستوى المجموعة، حيث ركزنا على رفع الكفاءة وتعزيز آليات تقديم الخدمات والاستعداد للنمو المستقبلي. وحققنا تطورات ملحوظة في تحسين العمليات وسرعة إنجاز الخدمات وتفاعل العملاء عبر نقاط الاتصال المادية والرقمية.



وقال إن أهم الإنجازات تضمنت الإتمام الناجح لعملية الاستحواذ على مجموعة «بي أف سي» القابضة، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في استراتيجيتنا للنمو الإقليمي، حيث تسير جهود التكامل بسلاسة، ونتوقع أن نلتمس أثر هذا الدمج في الربع الثاني من 2025. ولا تقتصر عملية الاستحواذ هذه على توسيع نطاقنا الجغرافي فحسب، بل تعزز أيضاً من قدرتنا على خدمة قاعدة عملاء أكبر ورفدهم بقدراتٍ وموارد أوسع.



وقال: «نحن بصدد إطلاق محفظتنا الرقمية التي طال انتظارها، وهي ابتكار سيحدث تغييراً في السوق ونقلةً نوعية في طريقة إدارة عملائنا لأموالهم. وتم تصميم هذه المحفظة مع مراعاة سهولة الوصول وسلاسة الاستخدام، لتمكين عملائنا من تخزين أموالهم وإرسالها وإنفاقها بشكل أكثر راحة وأمان من ذي قبل».