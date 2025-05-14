48 مليون دولار صافي دخل بنك الخليج الدولي في الربع الأول



حقق «الخليج الدولي»، 48 مليون دولار صافي دخل لمساهمي البنك خلال الربع الأول مقابل 47.5 مليوناً للفترة نفسها من 2024، بزيادة 1%. وقد عزز هذا النمو الدخل القوي من صرف العملات الأجنبية، ومصادر الدخل الأخرى، إلى جانب استقرار صافي دخل الفوائد. كما حافظ البنك على كفاءته التشغيلية مع ارتفاع مدروس في مصاريفه التشغيلية بنسبة 6%، مدفوعاً باستثمارات في مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو الدخل المُستقبلي وزيادة القدرة التنافسية للبنك.

وبلغ صافي الدخل الموحد لمجموعة بنك الخليج الدولي 60.0 مليون دولار بالربع الأول مقارنةً بـ58.3 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بنمو 3%.



وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة لمساهمي البنك 2.40 سنتًا أمريكيًا للسهم، مقابل 2.38 سنتًا أمريكيًا في العام السابق وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك 49.4 مليون دولار، مقابل 45.2 مليون دولار في العام السابق، بزيادة 9%.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، إلى 2.52 مليار دولار، مقابل 2.48 مليار دولار في ديسمبر 2024، بزيادة 2%. وتمثل الاحتياطيات البالغة 224.3 مليون دولار والأرباح المستبقاة البالغة 300.6 مليون دولار ما نسبته 11 و15% من رأس المال على التوالي.



الميزانية العمومية

ونمت الميزانية العمومية الموحدة للبنك في 31 مارس 2025 بنحو 9% عن مستوياتها المسجلة في 31 ديسمبر 2024 لترتفع من 42.9 مليار دولار إلى 46.9 مليار دولار بدعم ارتفاع ودائع العملاء 15%، وتم توظيف هذه الودائع في إيداعات قصيرة الأجل لدى البنوك المركزية والبنوك الأخرى، ما أدى إلى زيادة في النقد والموجودات السائلة الأخرى والإيداعات إلى 20.2 مليار دولار، أي 43% من إجمالي الأصول مقارنةً بنحو 40% في نهاية 2024.

وحافظت قاعدة تمويل البنك على قوتها في الربع الأول، حيث شكلت ودائع العملاء البالغة قيمتها 32.5 مليار دولار غالبية إجمالي الودائع وبلغت نسبة تغطية السيولة لدى البنك 127.4%، فيما بلغت نسبة التمويل المستقر الصافية 139.2%، ونسبة كفاية رأس المال بموجب اتفاقية بازل (3) 15.4%، وكلها أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.