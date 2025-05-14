«فورتريس» للاستثمار تنشئ مكتباً في أبوظبي لتعزيز استراتيجيتها العالمية



أعلنت مجموعة فورتريس للاستثمار، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الاستثمار، افتتاح مكتبها الجديد في سوق أبوظبي العالمي «أبوظبي العالمي (ADGM)» والحصول على إذن لممارسة الأنشطة المنظّمة وترخيص الخدمات المالية من «سلطة تنظيم الخدمات المالية» في أبوظبي العالمي، ما يمثل خطوة مهمة بالنسبة للتوسع العالمي للشركة.



ويعكس تأسيس مكتبها الدائم في أبوظبي التي تعد أحد أكثر المراكز المالية تقدماً على مستوى العالم، رؤية «فورتريس» بعيدة المدى لمنطقة الخليج باعتبارها ركيزة أساسية لتكوين استثمارات رأس المال العالمي. وسيُمكّن المكتب الجديد شركة «فورتريس» من توسيع حضورها المحلي والإقليمي، وتوطيد علاقاتها مع المستثمرين في المنطقة وتسريع الاستثمار المشترك في مجال استراتيجيات الائتمان الخاص والعقارات والأصول.



شريك استثماري

وقال درو ماكنايت، الرئيس التنفيذي المشارك لفورتريس: «يعد قرارنا بإنشاء مكتب في أبوظبي، خطوة استراتيجية تعكس قناعتنا الراسخة بمكانة منطقة الخليج كشريك استثماري ورأسمالي طويل الأجل، حيث تتنامى أهمية المنطقة في صياغة ملامح مستقبل أسواق القطاع الخاص العالمية. ونحن ملتزمون بالتواجد هنا على أرض الواقع ومستعدون للاستثمار جنباً إلى جنب مع شركاء تجمعنا معهم أهداف وطموحات طويل الأجل».

ويأتي افتتاح مكتب «فورتريس» في أبوظبي، تتويجاً للبيان الصادر في أبريل 2025 والذي تم الإعلان فيه عن شراكة استراتيجية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي بين شركة «مبادلة للاستثمار» و«فورتريس»، بهدف التركز على فرص الاستثمار المشترك في الائتمان والحالات الاستثمارية الخاصة. وسيُمثل مكتب الشركة في سوق أبوظبي العالمي مركزاً رئيسياً لتنفيذ هذه المهمة والاستفادة من الفرص الجديدة التي تتوفر على مستوى المنطقة.



تواصل مباشر

وقال جوشوا باك، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك الإداري في شركة فورتريس: تركز استراتيجية نمونا العالمية على الأداء والتوافق والحلول، ويجسد هذا التوسع الإقليمي هذا التوجه بكل وضوح. فتواجدنا في منطقة الخليج يمنحنا تواصلاً مباشراً مع بعضٍ من أبرز شركائنا المؤسسين على مستوى العالم والذين يتمتعون برؤية مستقبلية ثاقبة، كما سيُمكّننا من التعاون على نطاق أوسع وسرعة أكبر. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التوسع إقليمياً في هذه المنطقة المهمة من العالم خلال السنوات القادمة.



تسريع الشراكات

وأضاف جاك نيومارك، الرئيس والشريك الإداري في فورتريس: سيساعدنا مكتبنا الجديد في سوق أبوظبي العالمي على تسريع شراكاتنا في أنحاء منطقة الخليج، التي تتسم بمشهد استثماري حيوي ونشط يحقق معدلات نمو هائلة بوتيرة متسارعة. ونحن متحمسون لجلب خبرات «فورتريس» في مجالات الائتمان الخاص والأصول العقارية والاستراتيجيات القائمة على الأصول إلى المنطقة والنمو جنباً إلى جنب مع شركائنا.