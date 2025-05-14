«كيمريدج» توسع حضورها العالمي بافتتاح مكتب في الإمارات



أعلنت «كيمريدج»، شركة إدارة أصول بديلة تركز على قطاع الطاقة، ومقرها الرئيسي في نيويورك، ولها مكاتب في دنفر ولندن، عن توسعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكتب لها في «أبوظبي العالمي»، المركز المالي الدولي في أبوظبي.



ويؤكد افتتاح المكتب على التزام كيمريدج نحو الشرق الأوسط ويعزز دور الشركة كبوابة لاستثمارات الطاقة بين الولايات المتحدة والإمارات والمنطقة بشكل عام ويرتكز التوسع على سجل الشركة الناجح في بناء العلاقات المتينة مع المؤسسات والشركاء الإقليميين، ومن المتوقع أن يستضيف المكتب الجديد فرقاً متخصصة من الشركة، في حين تواصل الشركة استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الشرق الأوسط وآسيا.



وتزامناً مع افتتاح المكتب في سوق أبوظبي العالمي، وقع كل من منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة، وبن ديل، الشريك الإداري لشركة كيمريدج، مذكرة تفاهم تمهيداً لتوطيد أطر التعاون في الاستثمار في الغاز الطبيعي والغاز المسال. وتأتي مذكرة التفاهم في أعقاب اتفاقية وقعتها الشركة مع شركة مبادلة للطاقة للاستحواذ على حصة أقلية في «كيميردج سوتكس القابضة»، وهي الأولى من نوعها لشركة مبادلة للطاقة للاستثمار في الطاقة في الولايات المتحدة.

الفرص الجذابة

وقال بن ديل، الشريك الإداري لدى شركة كيمريدج: يعد افتتاح مكتبنا الجديد في دولة الإمارات وتوسيع نطاق شراكتنا مع مبادلة للطاقة خطوة استراتيجية تعزز علاقاتنا القوية في المنطقة وتمكننا من الاستفادة من الفرص الجذابة ضمن منظومة الطاقة المتطورة، وتحقيق القيمة لجميع الأطراف المعنية. نحن نفتخر أن نكون جزءاً من مسيرة النمو والتحول الاقتصادي في المنطقة، والمساهمة في استراتيجية الإمارات للطاقة. ونحن نتطلع قدماً إلى الترحيب بجميع الشركاء في «أبوظبي العالمي».



فرص استراتيجية

وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع كيمريدج من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي ستوفر إطاراً للمزيد من التعاون في المستقبل، حيث تأتي بعد إعلان شراكتنا مؤخراً في الولايات المتحدة. نشترك مع شركة كيمريدج في هدفنا لتحقيق نمو متسارع عبر سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، وباعتبارنا شركة طاقة دولية، فنحن نتطلع للعمل معاً لدفع فرص استراتيجية جديدة».

وسوف يكون مقر مكتب كيمريدج الجديد في «أبوظبي العالمي». وقد حصلت الشركة على ترخيص من الفئة الرابعة من سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» لفرعها في أبوظبي لتقديم المشورة وتنظيم المعاملات والاستثمارات.



بيئة مثالية

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: «يرحب سوق أبوظبي العالمي بشركة كيمريدج في أحد أكبر المراكز المالية الدولية في العالم وأسرع مراكز إدارة الأصول نمواً في المنطقة. ويوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة مثالية لتوسع كيمريدج الإقليمي بفضل اللوائح التنظيمية القوية الخاصة بالاستثمارات البديلة، إضافة إلى المنظومة الشاملة لإدارة الأصول ووجود مجتمع حيوي يقع في قلب «عاصمة رأس المال»، أبوظبي. ونحن نتطلع إلى العروض التي سوف تقدمها الشركة للشركاء والمستثمرين في العاصمة الإماراتية والمنطقة».