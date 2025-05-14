69.7 مليون دولار أرباح «لولو للتجزئة» الفصلية بارتفاع 15.8%



أعلنت شركة لولو للتجزئة القابضة المحدودة، عن نتائجها المالية للربع الأول 2025، حيث بلغت الإيرادات 2.1 مليار دولار، بنمو سنوي 7.3%، نتيجة ارتفاع المبيعات السنوي على أساس المثل 3.6%.



وبلغت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء 214.1 مليون دولار، بارتفاع سنوي 6.4%، في حين استقر هامش الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء عند 10.3%، مقارنة بالربع الأول من 2024، وبلغ الربح الصافي 69.7 مليون دولار، بارتفاع سنوي 15.8%، مع هامش ربح صافٍ بلغت نسبته 3.4%، بزيادة 25 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من 2024.



وحققت الشركة تقدمًا استراتيجيًا ملموسًا مع افتتاح 5 متاجر جديدة في الربع الأول بما بينها متاجر في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع التأكيد على التزامها بتحقيق هدفها المتمثل في افتتاح 20 متجرًا جديدًا هذا العام.



وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بمعدل سنوي 25.3% إلى 93.4 مليون دولار، ما يمثل حاليًا 4.7% من إيرادات التجزئة، وشهدت الإيرادات من المنتجات ذات العلامة التجارية الخاصة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بمعدل سنوي 9.5%، وتمثل 29.3% من إيرادات التجزئة.

وارتفع عدد المشتركين في برنامج ولاء العملاء «سعادة» إلى نحو 6.3 ملايين عضو في الربع الأول، وذلك مقارنة بنحو 5.5 ملايين عضو في السنة المالية 2024، حيث يسهم أعضاء البرنامج بنسبة 65% من إجمالي المبيعات.



النمو الشامل

وقال سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة: «يسرنا أن نعلن عن تحقيق نمو قوي في الربع الأول من هذا العام، حيث ارتفعت الإيرادات السنوية 7.3%. ويعزى هذا النمو إلى عاملين رئيسيين هما: نمو المبيعات على أساس المثل بالمثل، والذي عززه الأداء القوي خلال شهر رمضان المبارك، وبرنامجنا الطموح لتوسيع شبكة المتاجر. وقد حققنا تقدمًا جيدًا في هذا البرنامج، حيث افتتحنا 5 متاجر في الربع الأول، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في افتتاح 20 متجرًا بحلول 2025. وشهد الربع الأول أيضًا إحراز شركة لولو للتجزئة تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ استراتيجية النمو الشاملة، مدعومة بالأداء القوي لمبيعات العلامة التجارية الخاصة والتجارة الإلكترونية، اللتين تظلان من الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا».



وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع الحفاظ على زخم النمو القوي الذي نحققه، وذلك من خلال مواصلة التركيز على مبادرات متعددة ضمن ركائزنا الأربع الأساسية. وتشمل هذه المبادرات تعزيز النمو في شبكة المتاجر الحالية، وافتتاح متاجر جديدة، وتحسين الكفاءات التشغيلية، وتحقيق مزيد من التوسع من خلال تطوير منتجات العلامة التجارية الخاصة وعروض التجارة الإلكترونية. بشكل عام، نحن راضون عن الأداء الذي تحقق في الربع الأول، والذي يمثل بداية واعدة لعام 2025. ونتطلع بثقة إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا خلال الفترة المتبقية من العام».



الملخص المالي

وتضمن الملخص المالي للشركة تسجيل أداء قوي للإيرادات مدفوعاً بنمو المبيعات على أساس المثل بالمثل وافتتاح متاجر جديدة، حيث شهدت الإيرادات ارتفاعًا كبيرًا بلغ 7.3% على أساس سنوي إلى 2.1 مليار دولار في الربع الأول مدعومة بالأداء القوي للمبيعات خلال شهر رمضان. ومما أسهم أيضًا في الأداء القوي للإيرادات افتتاح متاجر جديدة والنمو الملحوظ في حجم المبيعات في فئات منتجات معينة، وعلى رأسها الأطعمة الطازجة ومنتجات نمط الحياة.

وارتفعت فئة الأطعمة الطازجة 7.9% على أساس سنوي في الربع الأول، وشهدت فئة الأجهزة الكهربائية نموًا في الإيرادات 29.0% على أساس سنوي، وحققت منتجات نمط الحياة نموًا 6.9% على أساس سنوي.



أداء قوي للإيرادات

وحققت شركة لولو للتجزئة نموًا في الإيرادات في جميع القطاعات بالربع الأول، مع تسجيل أداء متميز بشكل خاص في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وفي الإمارات، شهدت الإيرادات نموًا 5.2% على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأداء المتميز في قطاع الأطعمة الطازجة، الذي حقق نموًا 15.6% على أساس سنوي. وقد دعم ذلك أيضًا مبيعات قوية للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات والتي شهدت نموًا قويًا، حيث ارتفعت 40.1% على أساس سنوي، مدعومة بزيادة المبيعات عبر منصات التجميع.



وارتفعت الإيرادات 10.3% على أساس سنوي في السعودية، بدعم افتتاح متاجر جديدة في آخر 12 شهرًا ونمو قوي على أساس المثل بالمثل.

وحققت الأسواق الرئيسية الأخرى أيضًا نتائج قوية في الربع الأول، حيث ارتفعت الإيرادات في عمان 7.8% على أساس سنوي نتيجة للنمو القوي في فئة الأجهزة الكهربائية، وارتفعت في قطر 6.7% بعد مبيعات قوية خلال موسم المهرجانات، في حين ارتفعت الإيرادات في الكويت 4.8%، حيث أسهمت مبيعات محلات السوبر ماركت بحوالي 50% من النمو الإجمالي في المنطقة، مدعومة أيضًا بارتفاع قوي في مبيعات التجارة الإلكترونية.



ميزانية عمومية

انخفض صافي الدين إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع المالي، حيث انخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء من 3.2 أضعاف في ديسمبر 2024 إلى 2.9 ضعف في نهاية الربع الأول من عام 2025. انخفضت الرافعة المالية من 1.3 ضعف إلى 0.9 ضعف خلال تلك الفترة، وذلك على أساس استثناء التزامات الإيجار.