86 مليون درهم أرباح «إمستيل» الفصلية و2.2 مليار الإيرادات



أعلنت «إمستيل»، المدرجة في سوق أبوظبي عن نتائجها المالية للربع الأول، وسجلت المجموعة 2.2 مليار درهم، إيرادات بنمو 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 266 مليون درهم، بهامش ربح 12.3%، مقارنة بـ13.7% في الربع الأول من 2024. وقد جرى تعويض الضغوط على الهوامش الناتجة عن انخفاض الأسعار بشكل كبير من خلال رفع كفاءة استغلال الطاقة الإنتاجية. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 94 مليون درهم، في حين بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 86 مليون درهم.



وحققت العمليات التشغيلية للمجموعة أداء قوياً خلال الفترة، وارتفع حجم إنتاج المنتجات النهائية من الحديد 17% مقارنةً بالعام السابق، بينما ارتفعت 21% على أساس سنوي إلى 811 ألف طن، مدعومةً باستمرار زخم قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات والمكانة الراسخة للمجموعة في السوق.

وأسهمت وحدة «حديد الإمارات» بإيرادات 1.96 مليار درهم، ما أسهم في تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 226 مليون درهم.

وحققت وحدة «أسمنت الإمارات» إيرادات بقيمة 205 ملايين درهم، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 40 مليون درهم. ويُدرج قطاع الأنابيب والأصول الأخرى ضمن هذا القسم تحت بند الأصول المحتفظ بها لغرض البيع، في إطار عملية التخارج الجارية، حيث أسهم هذا القطاع بإيرادات قدرها 45 مليون درهم.

واعتباراً من 31 مارس 2025، حافظت المجموعة على قوة السيولة، مع رصيد نقدي متاح بلغ 881 مليون درهم، مقارنة بـ823 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024.



قيمة مستدامة

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «تعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 قدرة المجموعة على ترسيخ قيمة مستدامة تقوم على كفاءة التشغيل ووضوح الرؤية الاستراتيجية. وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، نواصل الاستثمار في مجالات الابتكار والاستدامة وتعميق شراكاتنا الإقليمية، بما يعزز جاهزيتنا للمستقبل ويدعم التوجهات الوطنية نحو تنمية قطاع الصناعات التحويلية في دولة الإمارات».



وأضاف: «إن استثماراتنا الاستراتيجية والتي تشمل مبادرات إزالة الكربون، وتحديث منظومات الإنتاج، وتعزيز الخدمات اللوجستية الإقليمية، وتوسعة البنية التحتية للطاقة الشمسية، تجسد رؤية متكاملة لنمو مستدام تقوده مصالح المساهمين. وتهدف هذه المبادرات، إلى جانب دورها في تعزيز تنافسيتنا، إلى تحقيق قيمة مُضافة عبر مختلف وحدات الأعمال، مع الاستمرار في مواءمة الكفاءة التشغيلية مع متطلبات السوق والتزاماتنا البيئية».