تطبيق «بوتيم» يطلق «أرسل الآن وادفع لاحقاً» رسمياً في الإمارات



أعلنت «أسترا تِك»، المجموعة القابضة المتخصصة في تكنولوجيا المستهلك والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن إطلاق خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً» رسمياً في دولة الإمارات ضمن تطبيق «بوتيم» فائق القدرات، والتي تتيح للمستخدمين خدمة الإرسال الفوري لمبلغ يصل إلى 5000 درهم إلى ما يزيد على 200 دولة في آن واحد، مع خيار التقسيط المرن للمدفوعات لمدة تصل حتى 6 أشهر.



وتهدف «أسترا تِك» من إطلاق الخدمة إلى تعزيز الشمول المالي وتلبية الاحتياجات المالية الملحة وتسهيل الوصول إلى خدمات تحويل الأموال، لا سيما للمقيمين في دولة الإمارات الذين قد يواجهون تحديات في الوصول إلى الأنظمة الائتمانية الرسمية. وتتيح الخدمة أيضاً للمستخدمين آلية دفع آمنة للحوالات المالية الدولية ومتكاملة من خلال تطبيق «بوتيم»، مع إمكانية تأجيل السداد.



ويأتي إطلاق الخدمة في ضوء النمو الكبير الذي يشهده قطاع الحوالات المالية الرقمية، ومن المتوقع أن تؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح النمو في سوق الحوالات المالية الرقمية في دولة الإمارات، ولا سيما في ظل التوقعات التي تشير بوصول قيمة هذه السوق إلى 1.5 مليار دولار أمريكي بحلول 2030 وتعزز الخطوة مكانة «بوتيم» كمزوّد رئيسي للحلول المالية القائمة على التكنولوجيا المتاحة للجميع، مما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الرقمي.

الشمولي المالي

وقال الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدى «أسترا تِك» و«بوتيم»: «يمثّل إطلاق خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً» في دولة الإمارات من «بوتيم» خطوة مهمة نحو تحقيق رسالتنا المتمثلة بتحسين الشمول المالي في دولة الإمارات. نعمل على تلبية الاحتياجات المالية للمقيمين في الدولة من خلال توفير حلول آمنة ومرنة لتحويل الأموال، مما يساعدهم في دعم عائلاتهم. وتتماشى هذه الميزة المبتكرة مع التزام دولة الإمارات بتعزيز الشمولية والثقافة المالية، ما يرسخ مكانتها الرائدة في في النمو الشامل والتطوير المستدام».



وتم الإعلان عن الخدمة الجديدة لأول مرة في عام 2024، وجاء إطلاقها رسمياً بعد حصول «كوانتكس»، الشركة التابعة لـ«أسترا تِك»، على ترخيص شركة تمويل من مصرف الإمارات المركزي. ويعكس انطلاق الخدمة اهتمام المستخدمين الكبير وتركيز «أسترا تِك» المتواصل على توفير الخدمات المالية المتكاملة التي تلبي احتياجات المستهلكين المتغيرة.

وتم الكشف عن الخدمة في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025، مما يسهم في تعزيز دور «أسترا تِك» في رسم ملامح مستقبل حلول التكنولوجيا المالية المتكاملة في المنطقة.