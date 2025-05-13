شراكة في دبي لدعم الإبداع والابتكار في قطاع التجزئة الإقليمي



أعلنت شركة فانسي تيك، المتخصصة عالميًا في إنتاج المحتوى التجاري، عن توسعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، لمساعدة العلامات التجارية المبتكرة على إعادة تصور طريقة إنتاج وتقديم المحتوى البصري، وتتمتع الشركة بسجل حافل بتقديم خدماتها لأكثر من 1000 عميل في أكثر من 10 دول، بما يشمل علامات تجارية في قطاعات التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، والعقارات.



وبمناسبة دخولها في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعقد فانسي تيك شراكة مع النسخة الافتتاحية من جوائز إيه آند إم، المعروفة أيضًا باسم ذا تاج— وهي الجائزة الوحيدة عالميًا المخصصة للتميز الإبداعي في حملات الإعلان والتسويق لقطاع التجزئة، عبر القنوات المتعددة والرقمية والمحتوى والإعلام. وستُقام الفعالية في 15 مايو 2025 في فندق جي دبليو ماريوت مارينا في دبي. وتؤكد هذه الشراكة التزام فانسي تيك بدعم الإبداع والابتكار في

طاع التجزئة الإقليمي.

وتجمع جوائز إيه آند إم نخبة من الخبرات والقيادات الإقليمية، وتشهد ترشيح أكثر من 40 علامة تجارية عبر 12 فئة، من بينها أبرز الأسماء في قطاع التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل: بارنز، بيوتي سيكريتس، ونعومي من المملكة العربية السعودية؛ وزوم، أوتوبرو (إينوك)، كيبسنز، تشويترامس، وماكس فاشن (مجموعة لاندمارك) من الإمارات.



وينضم إليهم عمالقة عالميون مثل كريت آند باريل (الولايات المتحدة)، وكوستا كوفي (المملكة المتحدة)، وناندوز (جنوب إفريقيا)، و بابا جونز (الولايات المتحدة) — وهي علامات معروفة بوضع معايير رفيعة في تجربة العملاء وسرد القصص التسويقي والابتكار على نطاق واسع.

وسيُجري تقييم المشاركات عبر لجنة تحكيم متعددة التخصصات من قادة القطاع من كلية الإدارة بجامعة ييل، إنتر براند، حي دبي للتصميم، مولن لو لينتاس، مجموعة بي بي جي، وغيرها.



وفي عصر يتطلب فيه المستهلكون محتوى عالي الجودة وشخصيًا وسريع الوصول، تقدم فانسي تيك حلاً ثوريًا من خلال تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مُدربة خصيصًا لتناسب هوية كل علامة تجارية على حدة، مما يتيح إنشاء أصول متسقة مع العلامة التجارية بسرعة وعلى مختلف نقاط الاتصال مع العملاء.

لا تقتصر خدمات فانسي تيك على إنشاء المحتوى فقط، بل تشمل إدارة دورة حياة المحتوى بالكامل — من الإنشاء إلى التوزيع النهائي. ويُتيح هذا النهج الشامل للمسوقين إنتاج محتوى دقيق ومخصص لجمهورهم المستهدف، مع تعزيز قدرتهم على توسيع نطاق التجارب الشخصية بشكل فعال وكفء.