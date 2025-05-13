الدار تبيع مبنى سكنياً في «ممشى جاردنز» إلى «غاو كابيتال بارتنرز» بـ586 مليون درهم



أعلنت مجموعة الدار عن إتمام صفقة بيع مبنى سكني ضمن مشروع «ممشى جاردنز» بقيمة 586 مليون درهم إلى «غاو كابيتال بارتنرز»، شركة الاستثمار العقاري الخاصة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها وتعتبر الصفقة الاستثمار الأول لشركة «غاو كابيتال بارتنرز» في الإمارات، ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بسوق العقارات في أبوظبي والمنطقة الثقافية بجزيرة السعديات ومحفظة الدار من العقارات السكنية عالية الجودة.

ويعد المبنى المذكور واحداً من سبعة مبانٍ يتكون منها مجمّع «ممشى جاردنز» السكني، ويتميز بموقعه في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، ويضم 71 شقة ووحدات تاون هاوس بمساحة إجمالية قابلة للبيع تتجاوز 16 ألف متر مربع.



قوة الطلب

يؤكد الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين في آسيا بوضوح قوة الطلب على عقارات أبوظبي في أوساط المشترين الدوليين. ويدعم هذا التوجهَ تواصلُ الدار الدؤوب مع هذه القاعدة الاستثمارية للتعريف بمشاريعها التطويرية عالية الجودة، وما توفره من فرص استثمارية مجزية، وما تقدمه من تجربة عملاء راقية.

وسجّل المشترون من الصين وهونغ كونغ وحدهم مبيعات بقيمة 1.5 مليار درهم من إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية لمجموعة الدار في الإمارات خلال عام 2024 ما يمثل زيادةً بأكثر من 30 ضعفاً بمقارنة مع 2022. واستمر هذا الزخم القوي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم تسجيل مبيعات بقيمة 1.3 مليار درهم، مما يعكس الطلب المتزايد للمشترين من الصين وهونغ كونغ المقيمين داخل الإمارات وخارجها على حدٍّ سواء، ويؤكد بدوره على جاذبية أبوظبي لشريحة ناشئة واستراتيجية من المستثمرين الدوليين.



إطار تنظيمي

وقال راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري: «تُواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار العقاري الدولي، مدفوعةً بإطار تنظيمي متكامل، واستقرار اقتصادي متين، ومحفظة متنامية من الأصول العقارية عالية الجودة، ويُجسّد دخول مستثمرين عالميين جدد إلى الإمارة النضوج العقاري فيها، ويعكس أيضاً الثقة المتنامية بأبوظبي سوقاً عقارياً واعداً ومستداماً قادراً على أن يحافظ على قيمته ومكانته في المستقبل».

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «تؤكد هذه الصفقة على قوة منصة المشاريع التطويرية لمجموعة الدار، وتنامي جاذبية سوق العقارات في أبوظبي بين المستثمرين الدوليين، وهو ما تعكسه بوضوح أرقام مبيعاتنا، إذ بلغت نسبة مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين 87% خلال الربع الأول من 2025».



وأضاف: «كما يؤكد دخول «غاو كابيتال بارتنرز»، التي تعد من أبرز المستثمرين الآسيويين، إلى السوق الإماراتية للمرة الأولى على توقعات النمو الاقتصادي في أبوظبي ومكانتها المهمة بوصفها وجهة استثمارية متميزة مدعومةً بأسس اقتصادية متينة، وتركيبة سكانية مواتية، وأصول عالية الجودة».



سوق ديناميكية

وقالت كريستينا غاو، المدير العام والرئيس العالمي لأسواق رأس المال والرئيس المشارك للاستثمارات البديلة في شركة «غاو كابيتال بارتنرز»: «يسرنا الإعلان عن أول صفقة لشركتنا في أبوظبي من خلال الاستحواذ على مبنى سكني ضمن مشروع «ممشى جاردنز». وتعكس هذه الصفقة رؤيتنا الإيجابية تجاه السوق الديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وما تحمله من فرص واعدة للنمو والابتكار، بجانب ثقتنا الكبيرة بمجموعة الدار بوصفها أحد أبرز المطورين العقاريين في الإمارات. ونحن ملتزمون بتوظيف خبراتنا بما يسهم في خلق أفضل قيمة ممكنة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة».