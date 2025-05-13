غرف دبي تعرف رؤساء تنفيذيين لـ20 شركة كازاخستانية بالفرص الاستثمارية بالإمارة



استعرضت غرف دبي في مقرها مؤخراً مقومات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة في دبي وآفاق الروابط الاقتصادية والتجارية المشتركة أمام وفد من شركات كازاخستانية برئاسة نور سلطان شوكانوف رئيس المجلس الإقليمي لغرفة رجال الأعمال بمدينة ألماتي في كازاخستان.

وضم الوفد رؤساء تنفيذيين ومديرين لـ20 شركة كازاخستانية عاملة في مجموعة من القطاعات تشمل قطاع التطوير العقاري والإنشاءات والقطاع الزراعي، إضافة إلى تقنية المعلومات وقطاع التعليم. وحضر الاجتماع مجموعة من الشركات الإماراتية من قطاعات متنوعة لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتم عقد لقاءات أعمال ثنائية بين أعضاء الوفد الزائر ونظرائهم من الشركات والمستثمرين من الإمارات.



فرص متنوعة

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي خلال الاجتماع مع الوفد الكازاخستاني: «تزخر دبي بفرص واعدة ومتنوعة في كافة القطاعات الحيوية وتشكل منصة مثالية للنمو والازدهار للشركات الكازاخستانية والعالمية، حيث توفر بيئة استثمارية تنافسية ومقومات متكاملة تعزز نجاح توسع الشركات على المستوى الإقليمي والدولي».

وأضاف: «نحرص على تعزيز الشراكات والروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي وكازاخستان بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، ونلتزم بدعم الشركات والمستثمرين الكازاخستانيين للاستفادة من بيئة الأعمال الديناميكية في دبي وإبرام شراكات جديدة واعدة تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية».



علاقات متنامية

ويأتي الاجتماع في ظل تنامي العلاقات التجارية بين دبي وكازاخستان، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية خلال العام الماضي 20 مليار درهم بنمو 43% على أساس سنوي.

وفي مؤشر على تزايد جاذبية دبي للمستثمرين والشركات من كازاخستان، انضمت 247 شركة كازاخستانية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2024، ليصل بذلك إجمالي الشركات الكازاخستانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية العام الماضي إلى 691 شركة، بنمو 34.4% مقارنة بعدد الشركات النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية 2023.



وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الروابط الاقتصادية ودعم نمو علاقات الأعمال والتجارة والاستثمار بين مجتمعي الأعمال في دبي وكازاخستان، قامت غرفة دبي العالمية خلال العام 2024 بافتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد في مدينة ألماتي في كازاخستان، ويعمل المكتب على دعم مجتمع الأعمال الكازاخستاني واستقطاب الشركات والمستثمرين من كازاخستان ودول وسط آسيا إلى دبي.