«بوتيم» وبنك المارية المحلي يطلقان أول مشروع لبطاقات «جيون» مسبقة الدفع في الإمارات



أعلن «بوتيم»، أول منصة للتكنولوجيا المالية والتابع لمجموعة «أسترا تِك»، عن تعاونه مع بنك المارية المحلي، البنك الرقمي الرائد في الإمارات، لإطلاق أول مشروع متكامل لمنظومة بطاقات «جيون» مسبقة الدفع على مستوى دولة الإمارات، في خطوة استراتيجية تعزز مشهد التكنولوجيا المالية وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في الدولة نحو آفاق أوسع من النمو والابتكار وتم توقيع الاتفاقية على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية، بحضور الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدى «أسترا تِك» و«بوتيم»؛ ومحمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي.



وترسخ الشراكة مكانة تطبيق «بوتيم»، المدعوم من منصة PayBy، بصفته أول منصة للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات تعمل على دعم إصدار بطاقات «جيون»، بما يتماشى مع أهداف الدفع الوطنية التي حددها مصرف الإمارات المركزي، وطموح الدولة الأوسع في التحول إلى مجتمع غير نقدي. وتوفر خدمة البطاقة الجديدة مسبقة الدفع لمستخدمي تطبيق «بوتيم» حل دفع آمن ومريح ورقمي بالكامل، مما يتيح لهم إجراء المعاملات بمنتهى السلاسة في جميع أنحاء دولة الإمارات.



التحول الرقمي

وقال الدكتور طارق بن هندي: «يمثل إطلاق مشروع «جيون» عبر تطبيق «بوتيم» التزاماً استراتيجياً بتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وبنيتها التحتية في دولة الإمارات. ومن خلال دمج حل الدفع الوطني الجديد في منصتنا، نعمل على تمكين المستخدمين من تحقيق مستوى أكبر من الاستقلال المالي والإسهام في تحقيق أهداف التحول الرقمي لدولة الإمارات».

حلول متطورة

وقال محمد وسيم خياطة: «تعكس شراكتنا مع «بوتيم» لإطلاق نظام بطاقة «جيون» رؤيتنا المشتركة لتعزيز الابتكار والشمول الماليين في دولة الإمارات. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بتوفير حلول مصرفية رقمية متطورة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا».

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير «جيون»، أول نظام محلي لبطاقات الدفع في الدولة، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبدعم من شركة نتورك إنترناشيونال. ويهدف المشروع إلى تعزيز السيادة المالية، وتقليل الاعتماد على المشاريع الدولية، وتلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع المحلية القابلة للتشغيل المتبادل.

مدفوعات آمنة

ومن جانب آخر، ستتيح الشراكة للمستخدمين الموثقين التقدم بطلب للحصول على بطاقة «جيون» مسبقة الدفع وتفعيلها مباشرة داخل تطبيق «بوتيم»، مما يلغي الحاجة إلى الحسابات المصرفية التقليدية ويوفر حلول مدفوعات رقمية آمنة لشريحة أوسع من الجمهور.



وتعتمد المبادرة على المنظومة المتطورة للتكنولوجيا المالية في تطبيق «بوتيم»، والتي ستتضمن بطاقات مسبقة الدفع متعددة العملات، وخدمة حوالات مالية عالمية مباشرة، وحلول إقراض مصغرة، وخدمات مالية من خلال الدردشة. ويسهم دمج مشروع «جيون» في تعزيز مكانة «بوتيم» بصفته منصة شاملة لأسلوب الحياة الرقمي، فضلاً عن الارتقاء بمشهد خدمات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.