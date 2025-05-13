دبي القابضة تعلن بدء فترة الاكتتاب في الطرح العام لـ«مساكن دبي ريت»



أعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، عن النطاق السعري للطرح لكل وحدة وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي، لمساكن دبي ريت، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في سوق دبي المالي.



وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة وسيشمل الطرح 1,625,000,000 وحدة (ملياراً و625 مليون وحدة)، تُمثل 12.5% من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت، تطرحها شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات «مالك الوحدات البائع»، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، حالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت. يحق لمدير الصندوق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين السارية في دولة الإمارات وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.



ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1,739 مليون درهم (473 مليون دولار) و1,788 مليون درهم (487 مليون دولار)، ما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تتراوح بين 13.9 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) و14.3 مليار درهم (3.9 مليارات دولار).

عملية الاكتتاب

ويتألف طرح مساكن دبي ريت من شريحتين، الأولى، وهي طرح الأفراد في الإمارات العربية المتحدة، يتم تخصيص 10% من وحدات الطرح، والتي تمثل 162,500,000 (مئة واثنين وستين مليوناً وخمسمائة ألف) وحدة، وتستهدف المستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة التي تحمل رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي.



وبالنسبة للشريحة الثانية، طرح الشركات، سيتم تخصيص 90% من وحدات الطرح، والتي تمثل 1,462,500,000 (ملياراً و462.5 مليون) وحدة، وتستهدف الشركات المؤهلة «المستثمرون المحترفون» خارج الولايات المتحدة استناداً إلى اللائحة S، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2,000 وحدة، ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص البالغ 2,000 وحدة حجم الشريحة والعدد الإجمالي من رأس المال المصدر للوحدات، وفقاً للحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.



ويمكن للمستثمرين في كلتا الشريحتين الاكتتاب في الطرح من 13 حتى 20 مايو 2025، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل الأوامر التي تُجرى وفقاً لتعليمات المنسقين العالميين المشتركين ومدير الصندوق ومالك الوحدات البائع، ومن المتوقع الإعلان عنه 21 الجاري.

ومن المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي 28 مايو الجاري.



منسقون عالميون

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين. وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وأرقام كابيتال ليمتد وتعمل بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية ش.م.م، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، كمديري سجل مشتركين (إلى جانب المنسقين العالميين المشتركين، «البنوك» لهذا الطرح.



ووفقاً لبنود اتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين مساكن دبي ريت، ومالك الوحدات البائع، ومدير الصندوق، والبنوك سيخضع مالك الوحدات البائع لفترة حظر (فيما يخص بيع الوحدات) تبدأ من تاريخ بدء اتفاقية الاكتتاب وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات المتعارف عليها وموافقة المنسقين العالميين المشتركين. كما يخضع الصندوق لفترة حظر فيما يخص بيع الوحدات خلال الفترة نفسها.

فيما يتعلق بالطرح، سيقوم مالك الوحدات البائع بتخصيص متحصلات بيع ما يصل إلى 243,750,000 وحدة لشركة «إكس كيوب ليميتد» (xCube)، والتي عيّنها مدير الصندوق كمدير استقرار سعري معتمد من سوق دبي المالي. ويجوز استخدام هذه العائدات، ضمن حدود القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول في سوق دبي المالي، للدخول في صفقات الاستقرار السعري في السوق. ولن يكون لأيٍّ من البنوك، أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها أي دورٍ أو مسؤولية أو فائدة من هذه الصفقات. وستتولى شركة «إكس كيوب ليميتد ذ.م.م» (xCube) وحدها مسؤولية تنفيذ صفقات الاستقرار السعري.

ملخص عرض الاستثمار لمساكن دبي ريت

ويُعد مساكن دبي ريت أول صندوق استثمار عقاري مدرج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية، ومن المتوقع أن يكون عند الإدراج أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في المنطقة بقيمة أصول إجمالية 21.63 مليار درهم إماراتي، أي حوالي ضعف القيمة الإجمالية المجتمعة لأصول صناديق الاستثمار العقاري الخمسة الكبرى في المنطقة.



ويدير الصندوق 35,700 وحدة سكنية في دبي، موزعة بشكل استراتيجي في مناطق رئيسية ضمن الإمارة، مما يجعله واحداً من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات في دبي، والمرجع الأمثل لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي. وتتنوع محفظة الصندوق عبر مواقع وأنواع عقارات وفئات سعرية مختلفة، حيث تضم باقة من الخيارات السكنية للعائلات والأفراد تلبي الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لسكان دبي على اختلاف مستويات دخلهم.

ورهناً بموافقة مجلس إدارة مساكن دبي ريت والأحكام الأخرى الواردة في نشرة الإصدار الإماراتية، يعتزم مساكن دبي ريت اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام ابتداءً من سبتمبر 2025.



ويتوقع «مساكن دبي ريت» أن يكون مجموع أول دفعتين من توزيعات الأرباح، والمتوقع صرفهما في سبتمبر 2025 وأبريل 2026، هو الأعلى من بين قيمتين: (أ) 1,100 مليون درهم؛ و(ب) مبلغ يعادل 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وفقاً لنتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويكون ذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة في جميع الأوقات. فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وما بعدها، يعتزم «مساكن دبي ريت» توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لكل فترة محاسبية، رهناً بموافقة مجلس الإدارة.



وبناءً على ذلك، يشير النطاق السعري للطرح إلى بلوغ عائد توزيعات الأرباح الإجمالي نسبة 7.9% بأدنى مستوى للنطاق السعري و7.7% بأعلى مستوى للنطاق السعري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المجتمعي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق كبنوك تلقي الاكتتاب.