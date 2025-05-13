«إمباور» تستعد لموسم الصيف بخطط استباقية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة



استبقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بتنفيذ حملة صيانة واستعدادات واسعة شملت عشرات المحطات وشبكات النقل والتوزيع لتعزيز كفاءة البنية التحتية لأنظمة التبريد، وضمان جاهزية جميع الوحدات والمنشآت لتلبية الزيادة الموسمية المتوقعة في الطلب، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف وذلك لضمان توفير بيئة مريحة ومستقرة لسكان دبي ومختلف عملائها في القطاعات السكنية والتجارية والسياحية وغيرها.

كفاءة التشغيل

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: ندرك التحديات المناخية المتزايدة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، لذا نواصل تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل لضمان استمرارية التبريد الآمن والموثوق.

ولفت إلى أن استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، يتضاعف بشكل لافت إذ تستهلك عمليات التكييف في المنطقة 70% من الطاقة الكهربائية في حين تستهلك أنظمة تبريد المناطق من الكهرباء 50% أقل مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، وتستخدم «إمباور» أحدث أنظمة تبريد المناطق، المطابقة للمعايير الدولية، في العمليات التشغيلية؛ بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة نحو تطبيق التنمية المستدامة والتي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30%.

صيانة متكاملة

وأكد أن التحضيرات الموسمية شملت أعمال صيانة متكاملة لمحطات التبريد والشبكات المرتبطة بها، إلى جانب اختبارات وتحديثات تقنية على أنظمة المراقبة الذكية التي تمكّننا من متابعة الأداء والاستهلاك بكفاءة. وتأتي هذه الجهود تأكيداً على التزام «إمباور» بالابتكار والاستدامة، ودورها الداعم لتوجهات دبي في مواجهة تغير المناخ وتحسين جودة الحياة خلال أشهر الصيف، مع الحرص على تقديم خدمات تضع رضا العملاء والاستدامة البيئية في المقدمة.

البصمة الكربونية

وأشار أحمد بن شعفار إلى أن الفرق الفنية والهندسية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان الجاهزية الكاملة للأنظمة، مشدداً على التزام المؤسسة بتقديم حلول تبريد عالية الكفاءة وصديقة للبيئة تسهم في الحد من البصمة الكربونية للإمارة. كما أكد على جاهزية فرق الطوارئ والصيانة لضمان سرعة الاستجابة لأي حالة طارئة، حفاظاً على راحة وسلامة مستخدمي خدماتنا.

واختتم بدعوة المتعاملين إلى اتباع سلوكيات ترشيد استهلاك التبريد، مثل ضبط درجة حرارة المكيفات على 24 درجة مئوية وإغلاق الأبواب والنوافذ أثناء التشغيل، للمساهمة في تقليل الفواتير الشهرية والحفاظ على البيئة.