كلية تتر للأعمال ترحب بالدفعة الثانية في دبي

رحبت كلية تتر للأعمال، رسمياً، بالدفعة الجامعية الثانية في دبي، حيث تضم دفعة عام 2029 في كلية تتر 206 طلاب من 50 دولة، أي ضعف عدد طلاب الدفعة الافتتاحية العام الماضي، وبمتوسط درجات (سات) يبلغ 1490، وتشمل الدفعة 9 رياضيين.

وتعكس هذه الدفعة تنوعاً عالمياً لافتاً، حيث يشكل طلاب جنوب آسيا 34%، وطلاب أمريكا الوسطى واللاتينية 26%، وطلاب الولايات المتحدة وأوروبا 21%، وطلاب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 11%، والباقي من جنوب شرق آسيا، وتضم الدفعة 35% من الطالبات.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم سفين هيرزينغ، الرئيس التنفيذي للتقنية في «طلبات»، وجيف ستراشان، نائب رئيس السياحة في دبي، والدكتور إدوارد روجرز، كبير مسؤولي المعرفة السابق في وكالة ناسا، حيث تسجل هذه الدفعة الجديدة نمواً سريعاً في نموذج التعليم المبتكر الذي تقدمه الكلية، والذي يدمج ريادة الأعمال مع تجربة دراسية متعددة الدول، حيث ينتقل الطلاب بين سبع دول لبناء وتوسيع مشاريعهم في الوقت الحقيقي.

وقال براتام ميتال، مؤسس كلية تتر للأعمال: «لقد شهدنا زخماً كبيراً منذ انطلاق الدفعة الأولى. لم يقتصر إنجاز الطلاب على تأسيس أكثر من 44 مشروعاً حقيقياً في عامهم الأول فقط، بل تمكنوا أيضاً من جذب استثمارات من مستثمرين مرموقين. هذه النتائج القوية أدت إلى زيادة ملحوظة في الاهتمام، حيث ارتفع عدد الطلبات بشكل حاد وتضاعف حجم دفعتنا الثانية تقريباً. لقد كانت تجربة بناء مؤسسة متعددة الجنسيات من الصفر تجربة تعليمية استثنائية بالنسبة لنا، وأعتقد أن هذه الدروس ستساعدنا في تعزيز برامجنا وتطويرها للدفعات القادمة».