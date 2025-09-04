«الظاهرة الزراعية» تدعم التحول الرقمي وتقدم حلولاً للتغذية الحيوانية

أعلنت شركة الظاهرة الزراعية عن مشاركتها الثالثة على التوالي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

ضمن فعاليات هذا العام، أبرزت الشركة تطبيقها الإلكتروني «الطناف» الموجه للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، حيث قدمت مجموعة واسعة من منتجات العلف المتميزة وعرفت الزوار بمنصتها الرقمية المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. وتمكن المنصة العملاء من تصفح المنتجات وطلبها بسلاسة، مع توصيل مباشر إلى مزارعهم، ما يعكس التزام الشركة بمزج الخبرات الزراعية مع سهولة التحول الرقمي.

في عرض شيق لمنتجات الطناف من شركة الظاهرة تفاعل الفريق مع الزوار من المزارعين ومربي الخيول من خلال القيام بشرح وافٍ لكل المنتجات وإظهار قيمتها الغذائية، ومصادرها العالمية، مع الحرص علي تعزيز العلاقات مع العملاء الجدد والحاليين على حد سواء.

«جودة الأعلاف وعلاقتها بنمو ونشاط الحيوان» كان هذا هو عنوان الجلسة الحوارية المقدمة من خبيرة التغذية في شركة الظاهرة، ترشا والش، والتي سلطت الأضواء على الجوانب الأساسية في تغذية الخيول، والتحديات التي تواجه مربي الخيول، مع إبراز العديد من الحلول الغذائية المتخصصة والمقدمة من الظاهرة. وقد شارك في الجلسة ديفيد أندرسون وكيلي سميثرست، مديرا المبيعات الإقليميان في فريق الشركة في الولايات المتحدة، حيث قدما رؤى قيمة حول القيمة الغذائية للعلف المميز من الشركة ودوره في تعزيز الأداء الحيواني.

وقال وسام عباس، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعلاف الحيوانية في الشركة: «إن معرض ADIHEX يعد منصة مهمة لتأكيد ريادة الظاهرة في صناعة الأعلاف ومع وجود تطبيق «الطناف» نعيد تعريف تجربة العميل، من خلال توفير وسيلة أسهل وأكثر ذكاءً وموثوقية للمزارعين ومربي الخيول للوصول إلى كل المنتجات العلفية التي يحتاجونها بضغطة زر».