«أمنيات» تطرح إصدارها الأول من الصكوك الخضراء في ناسداك دبي



أعلنت أمنيات، الشركة المتخصصة في العقارات فائقة الفخامة في دبي، عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من الصكوك الخضراء، حيث جمعت 500 مليون دولار من خلال صكوك لأجل استحقاق 3 سنوات ويعد الإصدار خطوة استراتيجية تمثل أول دخول الشركة إلى الأسواق المالية الدولية، ويؤكد التزامها بتعزيز وضعها المالي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.



وقد حظي الإصدار بطلب استثنائي من المستثمرين الدوليين والإقليميين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بواقع 3.6 مرات، لتصل إلى 1.8 مليار دولار. كما سُعِّر الإصدار بفارق تنافسي 461.7 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 سنوات، وبمعدل ربح 8.375%.

وتعتزم شركة أمنيات استخدام عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار عمل التمويل الأخضر الذي تتبناه، والذي يركز على تمويل استثمارات التنمية المستدامة بشكل أساسي. وقد تم إعداد هذا الإطار وفقاً لمبادئ السندات الخضراء لعام 2021 الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، مما يضمن اتباع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز الشفافية للمستثمرين.



الاستثمار المسؤول

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمنيات»: «يُمثل قرع الجرس اليوم أكثر من مجرد إنجاز مالي، فهو يشير بوضوح إلى التزام أُمنيات طويل الأمد بالنمو المستدام والاستثمار المسؤول. ويعكس الإطلاق الناجح لهذه الصكوك الخضراء إيماننا الراسخ بأن الربحية والأثر البيئي الإيجابي عنصران مترابطان لا ينفصلان. كما أن تغطية الاكتتاب بأعلى من المعدل المستهدف والإصدار الناجح الذي تلاه يؤكد على الإقبال المتزايد على الأدوات الاستثمارية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقق نتائج مستدامة في آن واحد.



وأضاف: نفخر بإدراج صكوكنا الخضراء في ناسداك دبي، البورصة العالمية المرموقة التي تتيح مستوى لا يُضاهى من الحضور والشفافية والتواصل مع المستثمرين العالميين. ونتوجه بجزيل الشكر إلى فريق عملها على دعمهم القيم الذي قدموه لنا طوال هذه المسيرة. فبفضل ما توفره البورصة من بنية تحتية مثالية لتيسير الوصول السلس إلى الأسواق، فإنها تدعم طموحنا الرامي إلى تعميق تواصلنا مع أسواق رأس المال الإقليمية والدولية على حد سواء».



ويأتي هذا الإصدار عقب حصول شركة أمنيات على تصنيف ائتماني طويل الأجل عند المستوى «BB -» من وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، وتصنيف ائتماني طويل الأجل (IDR ) لأول مرة عند المستوى «BB -» من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.

وتتبنى «أمنيات» نموذج أعمال يقوم على تطوير مشاريع استراتيجية في العديد من المواقع المتميزة، بما فيها نخلة جميرا والخليج التجاري، ما مكّن الشركة من مواكبة طلب المشترين الدوليين من أصحاب الثروات الضخمة، وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي.