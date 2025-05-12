«باي بت» و«غاف لابس» تطلقان شراكة لتسريع تبني الويب 3 إقليمياً



وقعت «باي بت - Bybit»، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، مع «غاف لابس - Ghaf Labs»، شركة الاستشارات المتخصصة في تقنيات الويب 3 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم لبدء شراكة استراتيجية طويلة الأمد بهدف تحفيز تبني العملات المشفرة، وتطوير منظومتها، وتوسيع نطاق استخدامها العملي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعكس الشراكة رؤية مشتركة تتمثل في ترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي لتقنية الويب 3، وذلك من خلال تمكين الابتكار ودعم وضوح الأطر التنظيمية وتعزيز حالات الاستخدام الهادفة التي تدمج تقنية البلوك تشين في الحياة اليومية.



تحفيز الشركات

تقدم شركة «غاف لابس»، بدعم من «غاف كابيتال بارتنرز»، الشركة المتخصصة في رأس المال الخاص في دبي والمتخصصة في تقنية البلوك تشين، خدمات استشارية وحاضنة أعمال مصممة خصيصاً لمشاريع الويب 3 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبفضل شبكتها الإقليمية القوية وخبرتها التنظيمية الواسعة، تلعب غاف لابس دوراً محورياً في توسيع نطاق مشاريع البلوك تشين في أحد أسرع الاقتصادات الرقمية نمواً.

دعم الشركات

وبموجب الشراكة، ستعمل «باي بت» و«غاف لابس» معاً على توفير منح بدون حصص ملكية، ودعم الشركات الناشئة، والوصول إلى مصادر استراتيجية للمبادرات التي تخص تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والاستدامة - والتي تعتبر قطاعات محورية في مسيرة التحول الرقمي بالمنطقة.

وقالت هيلين ليو، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة باي بت: «تنطلق شراكتنا مع غاف لابس من رؤية مشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -لا تقتصر هذه الرؤية على تبني واعتماد العملات المشفرة فحسب، بل تتعداها لتشمل تطبيقها عملياً كجزء من الحياة اليومية. إننا نعمل على بناء الروابط التي تُدخل العملات المشفرة إلى صميم حياتنا اليومية، بدءاً من أدوات التطوير ووصولاً إلى دمجها في أساليب الحياة».

وستطلق الشراكة أيضاً مجموعة من المبادرات التعليمية المصممة لرعاية وتنمية الكفاءات والمواهب المحلية في قطاع الويب 3. وتشمل هذه المبادرات شراكات جامعية، ومعسكرات تدريبية، وفعاليات هاكاثون للمطورين، بهدف تمكين الجيل القادم من مطوري تقنية البلوك تشين.

وعلاوة على ذلك، سيتعاون الطرفان في إعداد مواد تعليمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بتقنية الويب 3 لدى المجتمعات الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية في المنطقة.

المشاركة المؤسسية

وقال فراس الصادق، المؤسس المشارك والشريك الإداري في غاف لابس: «تجسد هذه الشراكة مع باي بت التزامنا المشترك بتطوير البنية التحتية لتقنية الويب 3، والارتقاء بمستوى التعليم، وتفعيل المشاركة المؤسسية على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نهدف سويةً إلى دفع عجلة الابتكار ومواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأصول الرقمية».

وتُبرز الشراكة الاستخدامات العملية للعملات المشفرة من خلال تطبيقات نمط الحياة مثل بطاقة باي بت. يربط هذا المنتج الأصول الرقمية بتجارب مميزة، بما في ذلك الوصول الحصري من خلال شركاء مثل فنادق جراند ميلينيوم في دبي، مما يدل على دور العملات المشفرة في تعزيز قطاعات السفر، والرفاهية، والإنفاق اليومي.

وسيعمل هذا التعاون أيضاً على الارتقاء بمستوى الفعاليات الإقليمية، وذلك من خلال إطلاق فعاليات بارزة مثل «كأس كريبتو بولو - Crypto Polo Cup» و«كريبتو فايت نايب - Crypto Fight Night». تجمع هذه الفعاليات بين الفخامة، والرياضة، وثقافة الويب 3 لتعزيز الوعي والمشاركة.