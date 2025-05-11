165.6 مليار دولار فائض الحساب الجاري للصين في الربع الأول

سجلت الصين فائضا في الحساب الجاري بقيمة 165.6 مليار دولار في الربع الأول من 2025، وذلك بحسب ما أفادت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وبلغ الفائض في تجارة السلع 237.6 مليار دولار خلال المدّة المذكورة، بينما سجلت البلاد عجزا في تجارة الخدمات بلغ 59.3 مليار دولار.

ومن حيث حقوق السحب الخاصة، بلغ فائض الحساب الجاري لدى الصين 126.2 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وتعد حقوق السحب الخاصة أصولا احتياطية دولية بفائدة أنشأها صندوق النقد الدولي لتكميل الأصول الاحتياطية الأخرى للدول الأعضاء.