240 علامة تجارية ضمن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025

يُضفي مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، طابعاً جديداً على مشهد التسوق في المدينة مع تقديم عروض كبرى وتخفيضات حصرية لفترة محدودة في عدد من مراكز التسوق والمناطق التجارية في دبي حتى 11 مايو. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من الأسعار المخفضة على المنتجات، التي توفرها أكثر من 240 علامة تجارية، محلية وعالمية رائدة فيما يزيد عن 2500 متجر، حيث تقدم عروضاً حصرية وتخفيضات غير مسبوقة، ما يجعل من هذا الموسم وجهة مثالية لعشاق التسوق.

وتشمل العروض مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من أحدث أجهزة الألعاب والإلكترونيات، وصولاً إلى مستلزمات الحياة العصرية والألعاب والمنتجات الترفيهية، مع مشاركة عدد من أبرز العلامات التجارية، بما في ذلك شرف دي جي، وسامسونج، وفيرجن ميجاستور، وLEGO، وبوردرز، وكارفور، وهارمان هاوس، وبلوسوم هوم فورنتشر، وبيفيرب تكنولوجيز، وإي سيتي، وإيروس، وغيرها الكثير. تقام هذه الفعالية في مراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك برجمان، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي هيلز مول، ودبي أوتلت مول، وابن بطوطة مول، وميركاتو، ونخيل مول، ومركز تايمز سكوير، وغيرها الكثير.

ويقدم مول الإمارات تجربة تسوق مميزة خلال فترة المهرجان، حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر على الإلكترونيات حتى 11 مايو الاستفادة من عرض حصري يمنحهم 15 ضعف نقاط «شير Share»، مع فرصة للفوز بجوائز فورية من خلال تجربة تفاعلية مبتكرة.

ويأتي هذا الموسم في إطار فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025، ليقدم للزوار والمتسوقين مجموعة من العروض والتجارب التي تثري أجواء المدينة، وتعزز مكانتها كوجهة مفضلة للتسوق والترفيه.

ويُقام مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية بدعم من الشركاء الاستراتيجيين؛ وهم: أمازون، ودو، وشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وريد بل، وروڤ، وروكسي سينما، وطلبات، وفيرجن راديو.