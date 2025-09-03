«إي اف چي هيرميس» تطلق خدماتها الاستشارية الرقمية

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن شراكة مع «Kenzi Wealth»، الشركة الدنماركية العاملة في مجال إدارة الثروات الرقمية، وذلك لإطلاق الخدمة الاستشارية الرقمية الذكية، المصممة وفقاً لمستوى المخاطر. ويقدم هذا الحل الابتكاري خدمات استشارية مصممة خصيصاً حسب احتياجات كل مستثمر، بما يمكنه من تنمية والحفاظ على استثماراته في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تعقيدات وتغيرات مستمرة.

وستتاح خدمة «One Advisor» الابتكارية، المدعومة بأفضل التقنيات من «Kenzi»، على تطبيق EFG Hermes ONE، وهي مصممة خصيصاً للمستثمرين الراغبين في إدارة والتحكم في محافظهم الاستثمارية بأنفسهم بثقة وأمان. تتيح هذه الخدمة للمستثمرين إمكانية تحليل أداء المحافظ قبل الاستثمار، وتنويع أصولها وإعادة موازنتها بعد الاستثمار، بالإضافة إلى تجاوز التحديات التي قد تشهدها الأسواق، بالاستناد إلى نماذج تحليلية وأنظمة مطورة لإدارة المخاطر تضاهي في جودتها الخدمات المقدمة لكبرى المؤسسات، والتي كانت في السابق مقتصرة على نخبة المستثمرين والبنوك الخاصة.

كما تشمل المزايا التي تقدمها الخدمة المتابعة الدورية لأداء المحافظ وإدارتها بكفاءة، وتزويد المستثمرين بتوصيات عملية فورية لضمان الحفاظ على استثماراتهم بما يتماشى مع درجة المخاطر المحددة، حتى في ظل ظروف السوق العالمية المتغيرة. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التسجيل الرقمي على التطبيق.

وأعرب أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في شركة إي اف چي هيرميس، عن سعادته بتقديم حل استشاري ابتكاري سيحدث نقلة نوعية في الارتقاء بمعايير إدارة المحافظ الاستثمارية، حيث يجمع بين مزايا الاستثمار الذكي وتمكين العملاء. موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة هو تزويد المستثمرين برؤية شاملة لتمكينهم من اتخاذ القرارات المالية السديدة بأنفسهم بمنتهى الثقة والسلاسة. كما أضاف والي: إن خدمة «One Advisor» توفر استشارات مصممة وفقاً للاحتياجات الفريدة لكل مستثمر بالاعتماد على نماذج مطورة لإدارة المخاطر، تضاهي في جودتها تلك المستخدمة في كبرى المؤسسات، والمصممة خصيصاً لإرشاد العملاء ومساعدتهم على مواجهة تعقيدات الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، صرح والي أن الخدمة مزودة بآليات معالجة مطورة لتقديم رؤى وتحليلات فورية لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات البيع والشراء الملائمة بأنفسهم، وكذلك إعادة موازنة المحافظ كلما لزم الأمر، والحفاظ على مرونتها في ظل تقلبات السوق. وأكد والي أيضاً أن هذه الخاصية الآلية مجهزة للتعامل مع جميع تعقيدات الاستثمار، لتمنح العملاء مستوى غير مسبوق من الوضوح والمنهجية والثقة طوال رحلتهم الاستثمارية، فضلاً عن تمكينهم من التركيز على حياتهم اليومية، بينما تتم متابعة محافظهم بمنتهى الحرفية والخبرة.

ومن جانبه، قال محمد المصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kenzi Wealth: إن الشراكة مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتبر خطوة محورية لإتاحة الحلول الاستثمارية الابتكارية للجميع، حيث تتمثل رؤية الطرفين المشتركة في تمكين العملاء الجدد الراغبين في دخول عالم الاستثمار، وذلك من خلال تزويدهم بأدوات تعزز تجربتهم مع الحفاظ على المستوى الرفيع المتبع لإدارة المحافظ في كبرى المؤسسات المالية. وأوضح المصري أن شركة «Kenzi» تحرص على تقديم أحدث الحلول والابتكارات المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مستثمر، مشيراً إلى التزام الشركة بتوفير الدقة والمنهجية التي يتميز بها مديرو المحافظ في المؤسسات الكبرى، مع الحرص على تقديمها بأسلوب مبسط للعملاء وتمكينهم من التحكم الكامل في قراراتهم الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، أكد المصري أن تعاون الشركة مع إي اف چي هيرميس يهدف إلى إعادة صياغة مفهوم الاستثمار عبر تقديم نموذج ابتكاري يجمع بين التشغيل الآلي وبين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية، لتمكين كل مستثمر، وتزويده برؤى واضحة، والثقة والأدوات اللازمة التي يحتاجها للتعامل مع الأسواق المالية وتحقيق أهدافه المالية.

جدير بالذكر أن خدمة «One Advisor» متاحة حالياً بشكل حصري لمستخدمي نسخة «الأسواق العالمية» من تطبيق EFG Hermes ONE. يمكن للعملاء الحاليين تفعيل الخدمة مباشرة عبر التطبيق بخطوات بسيطة والاستفادة من المزايا المقدمة، أما بالنسبة للعملاء الجدد، فيمكنهم الاشتراك في الخدمة عبر فتح حساب على نسخة الأسواق العالمية من التطبيق، والاستمتاع بعملية تسجيل رقمية بالكامل سريعة وسلسة.