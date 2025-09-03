غرف دبي تطلق أداة المقارنة المعيارية لتطوير أدائها وتنافسيتها

أطلقت غرف دبي بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية والاتحاد العالمي لغرف التجارة، «أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة»، التي تتيح لغرف التجارة تقييم ومقارنة أفضل ممارساتها المتعلقة بالتميز التشغيلي بالإضافة إلى 7 محاور مرتبطة بالأدوار والمسؤوليات الأساسية مع المعدلات الإقليمية والعالمية في هذه المجالات.

وتشمل المحاور السبعة كلاً من الأبحاث الاقتصادية وبيانات الأعمال، وتمثيل مجتمع الأعمال ومراجعة السياسات الاقتصادية، واستقطاب التجارة والاستثمارات الدولية، والتدريب وتطوير مهارات القوى العاملة، وبناء شبكة علاقات الأعمال والشراكات، وخدمات الدعم والاستشارات، والخدمات القانونية وتسوية المنازعات.

وجاء إطلاق «أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة» خلال مشاركة غرف دبي في فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر غرف التجارة العالمية، الذي ينظمه الاتحاد العالمي لغرف التجارة في مدينة ملبورن بأستراليا في 2 – 4 سبتمبر.

وتم استعراض ميزاتها أمام مسؤولي أكثر من 1200 غرفة تجارة من 100 دولة، حيث يعتبر المؤتمر الحدث الوحيد لرؤساء وقيادات غرف التجارة لتبادل الخبرات ومناقشة كل المسائل المتعلقة بقطاع الأعمال وتنمية شبكات التواصل.

مبادرة مبتكرة

وتعتبر «أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة»، مبادرة مبتكرة تساهم في إحداث تغيير جذري بمنظومة عمل غرف التجارة حول العالم، وإعادة تعريف القيمة المضافة التي تقدمها لمجتمعات الأعمال، وذلك عبر تعزيز كفاءة أدائها ودعم قدرتها على تطوير وتحسين كل الخدمات والإجراءات، والارتقاء بالممارسات المؤسسية. وستساهم الأداة بتمكين جاهزية الغرف التجارية للمستقبل، وتطوير دورها وتأثيرها المباشر في دعم النمو الاقتصادي.

7 محاور

ويأتي في مقدمة المحاور السبعة للأدوار والمسؤوليات الأساسية التي تقيمها الأداة محور الأبحاث الاقتصادية وبيانات الأعمال، والذي يتضمن جمع وتحليل المعلومات الاقتصادية لدعم آليات اتخاذ القرار وصياغة السياسات وتعزيز التنافسية من خلال الأبحاث والمقارنات المعيارية والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى محور تمثيل مجتمع الأعمال ومراجعة السياسات الاقتصادية الذي يشمل تمثيل مصالح القطاع الخاص من خلال التعاون لمراجعة القوانين والتشريعات وتفعيل دور الشركات والمشاركة في المنتديات التجارية والتشريعية.

ويتضمن محور استقطاب التجارة والاستثمارات الدولية دعم حركة التجارة والاستثمار عالمياً عبر دعم التوسع العالمي ومراجعة السياسات التجارية وخدمات ترويج الاستثمار، فيما يشمل محور التدريب وتطوير مهارات القوى العاملة تزويد الأفراد والشركات بالمهارات والتدريب والمبادرات لتعزيز فرص التوظيف والابتكار والمرونة. أما محور بناء شبكة علاقات الأعمال والشراكات فيتضمن تعزيز الروابط الاستراتيجية والشراكات بين مختلف القطاعات من خلال الفعاليات والمبادرات.

الدعم والاستشارات

ويشمل محور خدمات الدعم والاستشارات تعزيز قدرة الشركات على النمو والامتثال للتشريعات من خلال خدمات دعم مخصصة في مجموعة من المجالات على غرار تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي. ويتضمن محور الخدمات القانونية وتسوية المنازعات مساعدة الشركات في مواجهة التحديات القانونية من خلال خدمات التحكيم والوساطة والاستشارات القانونية، لضمان تسوية عادلة وفعالة.

وتشمل محاور التميز التشغيلي التي تقيمها الأداة كلاً من التوافق والتنفيذ الاستراتيجي، والتميز في العمليات وكفاءة استخدام الموارد، والشراكات، ورضا الأعضاء وتفاعلهم، بالإضافة إلى الموارد البشرية والثقافة المؤسسية (مشاركة الموظفين والإدارة العليا)، والابتكار والقدرة على التكيف، والحوكمة والأثر المالي والتجاري.

محركات التنمية

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تجسد المبادرة ريادة دبي كمركز عالمي للتميز والابتكار المؤسسي، وتتكامل مع دور الإمارة في قيادة الجهود الرامية لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لمجتمعات الأعمال، وذلك من خلال تحفيز التعاون العابر للحدود وتفعيل الشراكات العالمية القائمة على تبادل المعرفة والخبرات، وابتكار حلول نوعية تواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة».

وتابع: «نلتزم بمواصلة العمل لتطوير دور غرف التجارة محركات فاعلة للتنمية الاقتصادية، وتمكين جهودها في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، وذلك بالاعتماد على أحدث معايير التميز بما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة».

وبدوره قال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «يشكل إطلاق «أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة» خطوة نوعية في تمكين الغرف التجارية حول العالم عبر تقديم الرؤى والمعطيات اللازمة لها لتحقيق النمو والازدهار. ونعرب عن تقديرنا لغرف دبي على دورها القيادي وخبرتها التي أسهمت بشكل محوري في تحويل هذه المبادرة من رؤية إلى واقع ملموس».

مبادرة استثنائية

وتوفر «أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة» منصة رقمية قائمة على تحليل البيانات، تتيح لغرف التجارة إجراء مقارنات مع المعايير العالمية ما يتيح تحديد مجالات التحسين والتطوير ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.

وتوفر الأداة رؤى قيمة تستند إلى المقارنات المعمقة والمنهجية وأدوات التقييم وتوصيات مخصصة تناسب متطلبات كل غرفة، فضلاً عن إتاحة الوصول إلى مركز معلومات يضم دراسات حالة واقعية وتجارب عملية، ما يعزز التخطيط الاستراتيجي والابتكار، ويدعم التعاون بين غرف التجارة في أنحاء العالم.

وتقدم الأداة لغرف التجارة إطار عمل دقيقاً لإجراء عمليات التقييم والتحليل المقارن، ما يساعد على تحليل أي فجوات في الأداء وفرص التحسين والتطوير، مع توفير توصيات تناسب كل حالة بناءً على قاعدة بيانات لأفضل الممارسات. كما تعتبر أيضاً بمثابة منصة معلومات استراتيجية تمكن من رصد التوجهات الناشئة ورفع الكفاءة التشغيلية لغرف التجارة، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المستقبل، وذلك عبر تسهيل عملية اتخاذ القرارات بالاستفادة من البيانات، وتعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين غرف التجارة حول العالم.

وقامت غرف دبي بتطوير «أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة» بإشراف لجنة توجيهية من خبراء محليين ودوليين وذلك عبر مراحل عدة، تضمنت أولاً تحليلاً متكاملاً لـ 19 غرفة تجارة من مختلف أنحاء العالم، مع دراسة مقارنة معمقة لرصد أدوارها وخدماتها ومبادراتها، ومن ثم تم تحديد الأدوار والمسؤوليات الأساسية التي ستشكل محاور المقارنة المعيارية في الأداة، بالإضافة إلى دمج التوجهات العالمية المؤثرة على مشهد الأعمال الدولي، إلى جانب تصميم إطار للتقييم، ومن ثم اعتماد آليات التقييم.