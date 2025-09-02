جامعة هيريوت - وات دبي تتوسع في مجمع دبي للمعرفة

افتتحت جامعة هيريوت - وات دبي جناحها الجديد والمتطور في مجمع دبي للمعرفة، تزامناً مع الذكرى العشرين لها في الإمارات، ويمتد مبنى جيمس وات على مساحة تقارب 50.000 قدم مربع، وهو مصمم لخدمة ما يزيد على 1500 طالب. وقد سمي المبنى تيمناً بجيمس وات الذي أشعل الثورة الصناعية، وهو مصدر إلهام اسم الجامعة.

وقالت بروفيسور هيذر ماكغريجور، عميد ونائب رئيس جامعة هيريوت - وات دبي: «يسعدني الانتقال إلى حرمنا الجامعي الجديد الموسع. منذ تأسيسنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2005، التزمت جامعة هيريوت - وات دبي بتعزيز التميز الأكاديمي. وقد تعزز هذا الالتزام بإطلاق حرمنا الجامعي المصمم خصيصاً لهذا الغرض عام 2021، وحصولنا على الاعتماد الأكاديمي الأولي لجميع برامجنا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما يجسد التزامنا المتواصل بدعم قطاع التعليم في المنطقة».

ومع وضع مفهوم الاستدامة في أولويات الجامعة، يضم مبنى جيمس وات 23 متراً مربعاً من الجدران الخضراء، والأثاث المستدام، ووصلات نقل عام ممتازة.

على مدى العقدين الماضيين، كانت جامعة هيريوت - وات في دبي في طليعة تشكيل مشهد التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تصنيفها من بين أفضل مقدمي التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مستمر، معترفاً بها لتميزها في التدريس، والأداء البحثي، ورضا الطلاب، وقابلية توظيف الخريجين. في أوائل عام 2025، حصلت جميع برامج البكالوريوس والدراسات العليا الحالية على الاعتماد الأكاديمي الأولي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة (MoHESR) من خلال هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA)، ما عزز مكانتها مركزاً للتميز في التعليم العالي والتطوير المهني.

يعكس إطلاق مبنى جيمس وات مهمة جامعة هيريوت - وات دبي المستمرة لتقديم تعليم بريطاني استثنائي عالي الجودة في دولة الإمارات مع دفع عجلة الابتكار والبحث ونجاح الطلاب في اقتصاد عالمي سريع التطور.